EN VIVO Lobos UPNFM vs Platense: Duelo mirando a liguilla en Choluteca, hora y dónde verlo por TV

El conjunto universitario llega a este compromiso con la necesidad urgente de sumar tres puntos en casa. Lobos ha tenido un torneo irregular, alternando buenas presentaciones con resultados que no le han permitido consolidarse en la zona media de la clasificación.

La emoción del torneo Clausura de la Liga Hondubet continúa hoy con un enfrentamiento directo en la tabla de posiciones cuando Lobos UPNFM reciba a Platense en el estadio Emilio Williams de la ciudad de Choluteca, en partido correspondiente a la jornada 8 del campeonato.

En su fortín de Choluteca, los dirigidos por su cuerpo técnico buscarán imponer intensidad desde el arranque, aprovechar la velocidad por las bandas y hacerse fuertes en el juego aéreo.

Por su parte, Platense afronta el duelo con la presión de mejorar su rendimiento en condición de visitante. El equipo porteño sabe que cada punto es vital en la lucha por escalar posiciones y alejarse de los puestos comprometidos en la tabla acumulada.

Los escualos intentarán apostar al orden defensivo y a la transición rápida, confiando en la experiencia de sus hombres más determinantes en ataque.

El estadio Emilio Williams se prepara para recibir un choque que promete ser intenso, disputado y con mucha fricción en el mediocampo.

Ambos clubes saben que la jornada 8 puede marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones dentro del Clausura, especialmente en un torneo que se ha caracterizado por la paridad.

Se espera un partido cerrado en los primeros minutos, con estudio mutuo, pero que podría abrirse conforme avance el reloj. La efectividad frente al marco y la concentración defensiva serán factores determinantes en un duelo donde no hay margen para el error.

Lobos y Platense protagonizarán esta noche un pulso directo por puntos de oro en Choluteca, en un Clausura que comienza a entrar en una etapa decisiva.



DETALLES DEL JUEGO LOBOS UPNFM VS PLATENSE

Estadio: Emilio Williams

Hora de inicio: 5:15 de la tarde

Árbitro: Saíd Martínez

Transmisión: Puedes seguirlo por DIEZ.HN y en TV por TVC.