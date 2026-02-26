Espinel desnuda al jugador hondureño y recomienda un perfil para el técnico de Honduras: "Han ganado más Copas del Mundo"

<b>Se ha cortado una racha negativa hoy y se ha conseguido el partido con más goles en lo que va el campeonato para Olimpia. ¿Cómo puntuar hoy el trabajo del equipo y qué le ha parecido el partido?</b><br /><br />Logramos el primer objetivo que era, que creo que se lo había dicho en la última conferencia, que era ganar el próximo partido. El partido pasado les dije, y bueno, se logró, había que ganar. Por un montón de situaciones, por los tres puntos, por el estado anímico, para agarrar nuevamente confianza y en una serie de partidos que van a ser decisivos, al menos en esta primera ronda. Después, en cuanto al trabajo del equipo, creo que se controló el juego. Sin ser un partido por ahí brillante, se controló. Se controló el rival, se controló el partido y bueno, lo que faltaba en ese 0-0 era por ahí poder tener un poquito más de tranquilidad concretando el gol, ¿no? Y bueno, creo que a partir del 1-0 como que nos dio un poco más de aire, más tranquilidad y bueno, pudimos dominar mucho más el juego con algunos cambios también para intentar dosificar algunas cargas. Y bueno, en líneas generales nunca pasamos por ahí intranquilidad y pese a que el resultado iba siendo corto, el 1-0 siempre es corto, el 2-0 también, a veces te hacen un gol y quedás en la duda, pero en líneas generales creo que, sin ser un partido brillante, se hizo un partido como se tenía que hacer, con mucho cuidado, con mucha cautela, ante un rival que se los dije a los muchachos en la charla, para mí es un equipo desde el punto de vista técnico que juega muy bien al fútbol, juega muy bien. Por ahí no tiene los puntos que merece, porque es un campeonato muy duro este, pero que tiene muy buenos jugadores, principalmente de la mitad para adelante y que iba a ser un partido donde había que tener mucho cuidado.<b>Ya conseguir una victoria luego de tantos partidos en los cuales no se podía conseguir, ¿es una descarga de presión o nunca hubo presión porque no se daban los resultados?</b><br /><br />Siempre hay presión, siempre. Así fuéramos primeros en la tabla. Me acostumbré a eso acá estando en Olimpia, que después de ganar un partido es obligación ganar otro y más con la situación que estábamos viviendo, por supuesto que la presión la sentíamos también y la sentimos. Nosotros ahora estamos presionados para ganar el próximo partido, entonces eso es constante en Olimpia y es algo que por un lado también no hace falta, porque nos obliga a estar alerta permanentemente y a no relajarnos. Hemos estado primeros en algún momento en nuestro campeonato y no nos hemos relajado, porque es así. Y hoy que no estamos en la primera posición, tenemos que estar alerta porque no podemos perder ruedas a los que vamos persiguiendo. Así que en Olimpia la presión es permanente, hay que acostumbrarse.<b>Después del primer gol el equipo ya se ve un poco más suelto, más tranquilo, ¿por dónde considera que pasa el triunfo en el cambio de actitud de los módulos?</b><br /><br />Yo creo que el partido estaba cerrado, porque vuelvo a repetir, yo no sé si ustedes han observado muchos partidos de Choloma, yo de hecho sí lo he mirado, porque es mi tarea para planificar este partido, y es un equipo que la verdad, hay muchos jugadores que me gustan cómo juegan. Juegan muy bien la pelota, cuando se juntan es un equipo que juega muy bien técnicamente. Yo me animaría a decir que están entre los mejores equipos que juegan la pelota. Por ahí no tienen la contundencia de lo que hacen en el campo con la pelota, no tienen la claridad por ahí para poder marcar goles o por ahí tienen algunos detalles que les fabrican goles, pero es un equipo que va a dar batalla, entonces no era fácil. Y después yo creo que la victoria se solidifica en base al orden que tuvimos siempre, que pese a la necesidad que tenemos de ganar, a la urgencia que tenemos de ganar, a las críticas que recibimos, porque es normal, porque es parte, el equipo nunca se vio nervioso, sino que trabajó el partido, lo trabajó, nunca se desordenó y bueno, en ese ir a buscar, en ese orden, creo que se empezó a cimentar la victoria de hoy.