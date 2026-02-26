Espinel desnuda al jugador hondureño y recomienda un perfil para el técnico de Honduras: "Han ganado más Copas del Mundo"

Eduardo Espinel volvió a tomar aire con Olimpia tras el 3-0 ante CD Choloma en la jornada 8 del Clausura 2026, y dejó reflexiones fuertes, profundas y sin filtro: “Siempre hay presión, siempre. Así fuéramos primeros en la tabla”, lanzó el entrenador uruguayo, dejando claro que en Olimpia no existe zona de confort. Y fue más allá: “Nosotros ahora estamos presionados para ganar el próximo partido... en Olimpia la presión es permanente, hay que acostumbrarse”. También no se mordió la lengua al hablar sobre el futbolista hondureño: “Hay muy buenos jugadores. Les falta creérsela, en el buen sentido, que son buenos”. Y remató con autocrítica estructural del torneo: “No puede ser que hoy lleguemos al entrenamiento 32 en la fecha 8, cuando el semestre pasado hicimos 30 antes de empezar a jugar. Algo no cierra”.

Sobre la Selección de Honduras y la posibilidad de buscar un técnico extranjero, Espinel fue claro y dejó una advertencia con metáfora incluida: “Ojo con la moda, con fiarse de la moda. Las modas no todas sirven para el lugar en el que estamos”. Sin querer profundizar en la decisión federativa, remarcó su postura sobre el valor del entrenador sudamericano: “Los entrenadores sudamericanos son los que han ganado más Copas del Mundo a nivel de selecciones y de clubes”, y agregó que a veces querer impresionar “con pantallas, con glamour” no necesariamente encaja con la realidad del entorno.

-- CONFERENCIA DE EDUARDO ESPINEL, DT DE OLIMPIA --

Se ha cortado una racha negativa hoy y se ha conseguido el partido con más goles en lo que va el campeonato para Olimpia. ¿Cómo puntuar hoy el trabajo del equipo y qué le ha parecido el partido?



Logramos el primer objetivo que era, que creo que se lo había dicho en la última conferencia, que era ganar el próximo partido. El partido pasado les dije, y bueno, se logró, había que ganar. Por un montón de situaciones, por los tres puntos, por el estado anímico, para agarrar nuevamente confianza y en una serie de partidos que van a ser decisivos, al menos en esta primera ronda. Después, en cuanto al trabajo del equipo, creo que se controló el juego. Sin ser un partido por ahí brillante, se controló. Se controló el rival, se controló el partido y bueno, lo que faltaba en ese 0-0 era por ahí poder tener un poquito más de tranquilidad concretando el gol, ¿no? Y bueno, creo que a partir del 1-0 como que nos dio un poco más de aire, más tranquilidad y bueno, pudimos dominar mucho más el juego con algunos cambios también para intentar dosificar algunas cargas. Y bueno, en líneas generales nunca pasamos por ahí intranquilidad y pese a que el resultado iba siendo corto, el 1-0 siempre es corto, el 2-0 también, a veces te hacen un gol y quedás en la duda, pero en líneas generales creo que, sin ser un partido brillante, se hizo un partido como se tenía que hacer, con mucho cuidado, con mucha cautela, ante un rival que se los dije a los muchachos en la charla, para mí es un equipo desde el punto de vista técnico que juega muy bien al fútbol, juega muy bien. Por ahí no tiene los puntos que merece, porque es un campeonato muy duro este, pero que tiene muy buenos jugadores, principalmente de la mitad para adelante y que iba a ser un partido donde había que tener mucho cuidado. Ya conseguir una victoria luego de tantos partidos en los cuales no se podía conseguir, ¿es una descarga de presión o nunca hubo presión porque no se daban los resultados?



Siempre hay presión, siempre. Así fuéramos primeros en la tabla. Me acostumbré a eso acá estando en Olimpia, que después de ganar un partido es obligación ganar otro y más con la situación que estábamos viviendo, por supuesto que la presión la sentíamos también y la sentimos. Nosotros ahora estamos presionados para ganar el próximo partido, entonces eso es constante en Olimpia y es algo que por un lado también no hace falta, porque nos obliga a estar alerta permanentemente y a no relajarnos. Hemos estado primeros en algún momento en nuestro campeonato y no nos hemos relajado, porque es así. Y hoy que no estamos en la primera posición, tenemos que estar alerta porque no podemos perder ruedas a los que vamos persiguiendo. Así que en Olimpia la presión es permanente, hay que acostumbrarse. Después del primer gol el equipo ya se ve un poco más suelto, más tranquilo, ¿por dónde considera que pasa el triunfo en el cambio de actitud de los módulos?



Yo creo que el partido estaba cerrado, porque vuelvo a repetir, yo no sé si ustedes han observado muchos partidos de Choloma, yo de hecho sí lo he mirado, porque es mi tarea para planificar este partido, y es un equipo que la verdad, hay muchos jugadores que me gustan cómo juegan. Juegan muy bien la pelota, cuando se juntan es un equipo que juega muy bien técnicamente. Yo me animaría a decir que están entre los mejores equipos que juegan la pelota. Por ahí no tienen la contundencia de lo que hacen en el campo con la pelota, no tienen la claridad por ahí para poder marcar goles o por ahí tienen algunos detalles que les fabrican goles, pero es un equipo que va a dar batalla, entonces no era fácil. Y después yo creo que la victoria se solidifica en base al orden que tuvimos siempre, que pese a la necesidad que tenemos de ganar, a la urgencia que tenemos de ganar, a las críticas que recibimos, porque es normal, porque es parte, el equipo nunca se vio nervioso, sino que trabajó el partido, lo trabajó, nunca se desordenó y bueno, en ese ir a buscar, en ese orden, creo que se empezó a cimentar la victoria de hoy.

¿Cómo manejar las cargas para este tipo de partidos, sabiendo que hoy era necesario ganar, luego el fin de semana se viene un clásico, y también la importancia que le está dando a los jóvenes en este tipo de partidos y en el torneo?



Ya lo hemos hablado muchas veces con ustedes acá, es muy difícil. Estamos viviendo experiencias nuevas que nunca nos habían pasado en nuestra carrera de entrenador para preparar equipos. Miren una cosa, les voy a contar una cosa. Hoy jugamos la fecha 8, tenemos 32 entrenamientos en la fecha 8 y el semestre pasado, antes de empezar el primer partido, teníamos 30 entrenamientos. Entonces es algo lógico, es algo que es imposible. Por eso se están dando resultados con muchos empates, resultados algunos que son sorprendentes, por ahí con falta de ritmo en los partidos, y hay un porqué de las cosas. La verdad que se nos está haciendo difícil planificar y no tener que cargar a muchos jugadores, y que después eso nos dificulta con las lesiones, eso es lo que más nos preocupa. Hoy tuvieron algunos jugadores afuera por algunos motivos de esas características. Algunos jugadores tenía que haberlos sacado antes del partido, pero el partido estaba muy complicado, no pudimos sacarlos antes de tiempo como estaba planificado. Entonces ahí vamos, vamos experimentando, vamos aprendiendo. Esto nunca nos había pasado, pero que pasará a todos los entrenadores, por supuesto, pero yo hablo del caso puntual nuestro. Es un aprendizaje de todos los días, donde no tenemos el libreto de qué hay que hacer en esta clase de formato de campeonato, donde las cargas físicas pasan a ser un rol preponderante a la hora de planificar los partidos. Me gustaría conocer su opinión sobre la liga. Miramos un clásico con un sector de sol centro prácticamente vacío, un estadio vacío, condicionado obviamente porque es un día de semana. ¿En qué nivel usted mira esta liga de Honduras en la región, considerando que su mirada es exógena porque está habituado a otro fútbol y viene de afuera? ¿Cómo ve la liga, en qué nivel? ¿Es como dicen algunos?



Para mí no. Una cosa es que no venga la gente, que habría que ver por qué. Si es por un tema económico, si es por un tema de horario, siete y media de la noche, tres semanas seguidas, por ahí se le complica a la gente que trabaja, la seguidilla de partidos, hay que pagar la entrada cada tres días, también eso puede dificultar. No sé cuál puede ser el motivo de que no venga la gente. Porque de hecho desde que yo llegué hemos jugado muy pocas veces con estadios llenos, algunas finales, algún clásico, no me acuerdo, no muchos, para que vea estadios casi llenos. Después nunca hemos visto estadios con mucha gente, entonces lo de la gente no sabría por qué decirlo. Después, desde el punto de vista futbolístico, el fútbol de Honduras es lo que es. A alguno le gustará, a alguno no le gustará. Yo creo que es normal como se está jugando, lo acabo de decir, los equipos no se pueden preparar correctamente para un campeonato, no se pueden preparar, no pueden hacer pretemporadas como se deben hacer, no se pueden hacer cuatro, cinco, seis partidos de preparación antes de empezar un campeonato.



Entonces claro, a la hora de jugar hay que poner la cara, hay que entrar a la cancha y hay que ganar. Capaz que nosotros decimos eso y está sonando a excusa, pero yo estoy viendo lo que ustedes ven en otras ligas, que los equipos hacen pretemporada, que hacen partidos de preparación, eso es lo que hay que hacer acá y acá no se puede hacer. No puede ser que hoy lleguemos al entrenamiento 32 desde que empezamos este semestre, en la octava fecha, cuando en el pasado hicimos 30 entrenamientos antes de empezar a jugar. Algo no cierra. Entonces yo creo que, ¿podemos estar mejor? Sí, desde el punto de vista futbolístico yo creo que sí, lo que pasa es que hay que organizarse un poquito mejor. Pero que hay buenos jugadores, hay buenos jugadores. Hay buenos entrenadores, hay buenos entrenadores, salvo yo, pero hay buenos entrenadores en los otros equipos, muy buenos entrenadores. A lo mejor no tienen las armas para preparar un buen equipo. Y después hay un tema presupuestal también, hay un tema presupuestal. Me ha tocado hablar con 10 o 15 jugadores para poder traer en los periodos de pases y por el tema económico, por los rubros que acostumbran pagar acá, no vienen. Vienen como cuarta o quinta opción, primero prefieren ir a otros lugares. Es un tema económico también. Si vos no tenés inversión en los planteles, ¿cómo traés los mejores jugadores? Entonces también es un tema de inversión. Entonces hay un montón de situaciones, hay un montón de situaciones que está bueno estudiar también para el día de mañana, es lo que yo pienso, para poder mejorar este fútbol. Pero yo creo que el fútbol de Honduras tiene todo como para estar al nivel de cualquier liga de las que están acá al lado nuestro, de la liga costarricense, guatemalteca, de las que me quieran llamar o de las que nos enfrentamos permanentemente. Se puede, se puede llegar al mismo nivel.