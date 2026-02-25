¡De otro mundo! Así fue el golazo de Edwin Rodríguez que levantó a la grada del Nacional en el Olimpia vs Choloma

El estadio explotó en celebración mientras el arquero del Choloma solo pudo seguir con la mirada la trayectoria del balón. Fue un tanto de alta factura técnica, de esos que suelen quedar en la memoria por la calidad del golpeo y la confianza con la que el mediocampista ejecutó la acción.Tras anotar, Edwin Rodríguez protagonizó una celebración especial: mostró una camiseta con el mensaje “No soy yo, es la gracia de Dios en mí”, dejando claro su agradecimiento y fe tras la anotación.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</a></b>