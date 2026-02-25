Liga Hondubet

¡De otro mundo! Así fue el golazo de Edwin Rodríguez que levantó a la grada del Nacional en el Olimpia vs Choloma

El volante de Olimpia sacó un zurdazo inatajable para Mariano Pineda en el Estadio Nacional.

El mediocampista Edwin Rodríguez se robó los reflectores en el duelo entre CD Olimpia y CD Choloma tras marcar un auténtico golazo que levantó a los aficionados de sus asientos. El volante merengue firmó una obra de arte al minuto 37, en un momento clave del compromiso.

La jugada nació en el costado derecho del ataque olimpista, en los linderos del área rival. Rodríguez se quitó la marca con un movimiento rápido y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente zurdazo que tomó una comba perfecta, imposible de descifrar para la defensa. El disparo fue tan preciso que terminó pegando en el poste derecho del guardameta Mariano Pineda antes de meterse al fondo de la red.

El estadio explotó en celebración mientras el arquero del Choloma solo pudo seguir con la mirada la trayectoria del balón. Fue un tanto de alta factura técnica, de esos que suelen quedar en la memoria por la calidad del golpeo y la confianza con la que el mediocampista ejecutó la acción.

Tras anotar, Edwin Rodríguez protagonizó una celebración especial: mostró una camiseta con el mensaje “No soy yo, es la gracia de Dios en mí”, dejando claro su agradecimiento y fe tras la anotación.

