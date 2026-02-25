¡De otro mundo! Así fue el golazo de Edwin Rodríguez que levantó a la grada del Nacional en el Olimpia vs Choloma

El mediocampista Edwin Rodríguez se robó los reflectores en el duelo entre CD Olimpia y CD Choloma tras marcar un auténtico golazo que levantó a los aficionados de sus asientos. El volante merengue firmó una obra de arte al minuto 37, en un momento clave del compromiso.

La jugada nació en el costado derecho del ataque olimpista, en los linderos del área rival. Rodríguez se quitó la marca con un movimiento rápido y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente zurdazo que tomó una comba perfecta, imposible de descifrar para la defensa. El disparo fue tan preciso que terminó pegando en el poste derecho del guardameta Mariano Pineda antes de meterse al fondo de la red.