Liga Hondubet

Tabla de posiciones: Marathón entra en crisis y se olvida de ganar, Génesis PN sorprende a todos

La actividad de la jornada 8 del torneo Clausura finalizó con los duelos de este jueves 26 de febrero.

  • Tabla de posiciones: Marathón entra en crisis y se olvida de ganar, Génesis PN sorprende a todos

    Marathón no logró salir de la mala racha y el Génesis PN dio la sorpresa con la victoria. Fotos Mauricio Ayala.
2026-02-26

La jornada 8 del torneo Clausura de la Liga Hondubet es historia con el desarrollo de sus cinco partidos, la actividad comenzó el martes y este jueves concluyó. Real España, líder del campeonato tuvo descanso.

El martes 24 de febrero dio inicio con el enfrentamiento donde el Victoria logró un valioso triunfo de 2-1 sobre el Olancho FC en La Ceiba.

¡Tiran al piso a Messi! Por culpa de un fanático, la Pulga sufrió una caída tras el juego en Puerto Rico

Motagua llegó a las pampas olanchanas luego de cosechar tres puntos de oro el pasado domingo frente al Olimpia en el clásico capitalino y se afianzó en la segunda plaza. Venció 2-1 a Juticalpa FC.

Olimpia recibió al CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. Con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché ganaron los blancos por 3-0.

Este jueves 26 de febrero, se disputarán dos encuentros más para el cierre de la jornada 8. Los Lobos UPNFM derrotaron con el 1-0 a Platense.

Y en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula el Marathón fue sorprendido por Génesis PN, los Caninos ganaron el encuentro gracias a un 2-1. El Monstruo Verde entra en crisis y los visitantes lograron su primer triunfo en el campeonato.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

Tabla de posiciones: Marathón entra en crisis y se olvida de ganar, Génesis PN sorprende a todos
Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
tabla de posiciones
|
Olimpia
|
Marathón
|