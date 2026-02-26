Tabla de posiciones: Marathón entra en crisis y se olvida de ganar, Génesis PN sorprende a todos

El martes 24 de febrero dio inicio con el enfrentamiento donde el Victoria logró un valioso triunfo de 2-1 sobre el Olancho FC en La Ceiba.

La jornada 8 del torneo Clausura de la Liga Hondubet es historia con el desarrollo de sus cinco partidos, la actividad comenzó el martes y este jueves concluyó. Real España, líder del campeonato tuvo descanso.

Motagua llegó a las pampas olanchanas luego de cosechar tres puntos de oro el pasado domingo frente al Olimpia en el clásico capitalino y se afianzó en la segunda plaza. Venció 2-1 a Juticalpa FC.

Olimpia recibió al CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. Con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché ganaron los blancos por 3-0.

Este jueves 26 de febrero, se disputarán dos encuentros más para el cierre de la jornada 8. Los Lobos UPNFM derrotaron con el 1-0 a Platense.

Y en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula el Marathón fue sorprendido por Génesis PN, los Caninos ganaron el encuentro gracias a un 2-1. El Monstruo Verde entra en crisis y los visitantes lograron su primer triunfo en el campeonato.



TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA