Tabla de posiciones: Marathón entra en crisis y se olvida de ganar, Génesis PN sorprende a todos

Motagua llegó a las pampas olanchanas luego de cosechar tres puntos de oro el pasado domingo frente al Olimpia en el clásico capitalino y se afianzó en la segunda plaza. Venció 2-1 a Juticalpa FC.Olimpia recibió al CD Choloma en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. Con goles de Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y Jorge Benguché ganaron <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-vs-choloma-en-vivo-hora-canal-transmision-jornada-8-torneo-clausura-MJ29463618" target="_blank">los blancos por 3-0.</a></b>Este jueves 26 de febrero, se disputarán dos encuentros más para el cierre de la jornada 8. Los Lobos UPNFM derrotaron <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/lobos-upnfm-platense-duelo-mirando-liguilla-choluteca-hora-donde-verlo-por-tv-DH29482881" target="_blank">con el 1-0 a Platense.</a></b>Y en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula el Marathón fue sorprendido por Génesis PN, los Caninos ganaron el encuentro gracias a un 2-1. El Monstruo Verde entra en crisis y los visitantes lograron su primer triunfo en el campeonato.<br /><br /><b>TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA</b>