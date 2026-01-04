¡Apareció el Señor de las Finales! Yustin Arboleda impone nuevo récord con la camisa del Olimpia

El colombiano nacionalizado hondureño <b>Yustin Arboleda </b>demostró nuevamente su cuota goleadora con el Olimpia cuando se trata de series por la lucha del título.Y es que el espigado atacante apareció dejando su sello en la segunda parte contra Marathón, no lo celebró debido a su paso por el Monstruo Verde, pero fue una anotación histórica.Luego de un remate de<b> José Mario Pinto</b> que rechazó el meta panameño César Samudio el colombiano solamente empujó el esférico a las redes y colocar el momentáneo 2-1.