¡La jugada de la polémica! Anulan gol al Marathón en la final y le cometen penal a Henry Figueroa, ¿qué pasó?

Minuto 23' de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-olimpia-en-vivo-final-liga-nacional-honduras-hora-canal-arbitro-AD28813333" target="_blank">la gran final entre Marathón y Olimpia </a></b>por la ida en el Olímpico fue el detonante de la polémica en este primer cruce donde hubo de todo.Tiro libre ejecutado por <b>Alexy Vega</b> desde el sector derecho. Todos saltan en el área,<b> Nicolás Messiniti q</b>uiere conectar el esférico de testa, pero se le pasa por encima y llega <b>Henry Figueroa</b> en el segundo palo a definir.