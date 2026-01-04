¡La jugada de la polémica! Anulan gol al Marathón en la final y le cometen penal a Henry Figueroa, ¿qué pasó?

Tiro libre ejecutado por Alexy Vega desde el sector derecho. Todos saltan en el área, Nicolás Messiniti q uiere conectar el esférico de testa, pero se le pasa por encima y llega Henry Figueroa en el segundo palo a definir.

Minuto 23' de la gran final entre Marathón y Olimpia por la ida en el Olímpico fue el detonante de la polémica en este primer cruce donde hubo de todo.

El testarazo de Henry se incrusta por arriba de Edrick Menjívar. ¿Gol? No. El balón traspasa las débiles mallas de la portería sur del estadio Olímpico, haciendo que todos los verdolagas gritaran gol al unísono.

No obstante, la jugada fue invalidada por Nelson Salgado, árbitro del compromiso ya que adujo que Messiniti interfiere en la jugada y por ende el gol se invalidó.

Aunado a ello, el defensor encargado de la marca de Henry Figueroa lo sujetó de la camiseta, cometiéndole falta penal, sin embargo ya todo estaba anulado por el árbitro central del partido, dejando en ese minuto el marcador a favor del monstruo que lo ganaba 1-0.

Esa jugada tuvo un gol invalidado con una pelota que vulneró la malla, un penal que no valió y la decisión del central Nelson Salgado que dejó la polémica abierta en la gran final de Honduras.