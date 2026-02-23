Marathón se muda de estadio y Motagua tiene dura visita: Fechas y horarios de la fecha 8 del Clausura 2026

La jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se disputará a mitad de semana con cinco compromisos claves que pueden comenzar a marcar el rumbo del campeonato. La fecha estará cargada de duelos atractivos y movimientos importantes tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla.

La actividad comenzará el martes 24 de febrero a las 7:00 de la noche, cuando Victoria reciba a Olancho FC en el Estadio Ceibeño. El conjunto ceibeño está urgido de sumar en su pelea por no descender, por lo que el duelo en casa será determinante para sus aspiraciones.

El miércoles 25 de febrero habrá doble cartelera. A las 5:15 PM, Juticalpa FC enfrentará a Motagua en el Estadio Rubén Guifarro. Más tarde, a las 7:30 PM, Olimpia se medirá ante Choloma en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en un partido donde los visitantes también buscarán puntos vitales para alejarse de la zona de descenso.