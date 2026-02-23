Marathón se muda de estadio y Motagua tiene dura visita: Fechas y horarios de la fecha 8 del Clausura 2026

La jornada 8 del<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank"> <b>torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras </b></a>se disputará a mitad de semana con cinco compromisos claves que pueden comenzar a marcar el rumbo del campeonato. La fecha estará cargada de duelos atractivos y movimientos importantes tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla.La actividad comenzará el martes 24 de febrero a las 7:00 de la noche, cuando <b>Victoria reciba a Olancho FC</b> en el Estadio Ceibeño. El conjunto ceibeño está urgido de sumar en su pelea por no descender, por lo que el duelo en casa será determinante para sus aspiraciones.El miércoles 25 de febrero habrá doble cartelera. A las 5:15 PM, Juticalpa FC enfrentará a <b>Motagua </b>en el<b> Estadio Rubén Guifarro.</b> Más tarde, a las 7:30 PM, Olimpia se medirá ante Choloma en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en un partido donde los visitantes también buscarán puntos vitales para alejarse de la zona de descenso.