Menjívar envía recado a la afición de Motagua y asegura que un león herido es peligroso: "Llegan a cantarme; me encanta"

El guardameta de <b>Olimpia</b>, <b>Edrick Menjívar</b>, reconoció que el equipo quedó golpeado luego de perder el clásico capitalino ante <b>Motagua</b>: “Triste porque no nos gusta perder, peor un clásico. Veníamos por los tres puntos, nos tocó ir con las manos vacías, pero ahora recomponemos para lo que se viene”, comenzó diciendo.Sobre el ambiente en el estadio y los cánticos desde la grada, comentó que incluso siente ese folclore como parte del espectáculo: “Menjívar le deja recado a la afición de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/mourinho-vinicius-confernencia-jefe-prensa-real-madrid-benfica-champions-league-JN29422038" target="_blank">Motagua</a></b> y asegura que un León herido es peligroso: "Llegan a cantarme; me encanta"más a mí que a su equipo, pero creo que es parte del folclore del fútbol y me encanta, es algo que me gusta vivir en los estadios”.