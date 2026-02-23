Video: La agresión de Jerry Bengtson al árbitro Armando Castro que le fue perdonada: le bajó la mano y le gritó en su cara

Según se observó en el video de TVC, Bengtson no solo tomó del brazo al central Armando Castro, sino que también le reclamó airadamente mientras Reyes caminaba hacia la zona de sustitución. Las cámaras captaron al atacante dirigiéndose al árbitro con gestos de inconformidad y palabras subidas de tono, en un momento que pudo escalar a mayores, pero que finalmente no pasó de los reclamos.La actitud del delantero generó de inmediato reacciones entre los aficionados y analistas deportivos, quienes cuestionaron la conducta del futbolista, especialmente por tratarse de un referente y uno de los jugadores más experimentados del plantel albo.