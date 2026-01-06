“Estoy cagado, pero es normal... los nervios en una final son parte del fútbol”, dice Chirinos previo al Olimpia-Marathón

<b>Pablo Lavallén dijo: “Veremos si Olimpia de local sale a proponer. Nosotros iremos a proponer como lo hicimos en el Olímpico”, definiendo un poco qué es jugar bonito, qué es jugar bien, porque está esa controversia...<br /></b><br />En la final todo se juega. Los jugadores de experiencia sabemos lo que significa cuando vienes a hablar a la prensa. Es normal, cada quien maneja y cuida los intereses del equipo. Nuestra disposición es salir a ganar, por eso es que Olimpia tiene 39 títulos. Nosotros siempre vamos a salir a proponer donde sea. Fuimos a San Pedro Sula, empatamos con un equipo que juega bien, que está bien dirigido. Y nuestra obligación el día de mañana es proponer nuevamente, salir a jugar con responsabilidad, divertirse y disfrutar una final como se debe, que es ganar.<br />