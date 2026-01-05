Fuera un favorito: Definida la cuarteta arbitral para la Gran Final entre Olimpia y Marathón en Tegucigalpa

Dicho compromiso estuvo cargado de polémica arbitral, ya que los entrenadores de ambos clubes manifestaron, tras el pitazo final, su inconformidad por algunas decisiones tomadas por el árbitro principal, Nelson Salgado.

El encuentro de ida finalizó con un vibrante empate 2-2 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo marcaron para los Verdolagas, mientras que Emanuel Hernández y Yustin Arboleda anotaron para los Merengues.

Este miércoles 7 de enero se definirá al próximo campeón del fútbol hondureño cuando Olimpia y Marathón se enfrenten en el partido de vuelta de la Gran Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

“La preocupación más grande que tengo es que no nos favorezcan, pero que tampoco nos perjudiquen”, expresó el técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, de cara al duelo decisivo de la Gran Final.

Por su parte, el entrenador del Marathón, Pablo Lavallén, se mostró molesto por un gol anulado a Henry Figueroa en el primer tiempo. “Vamos a tener que luchar contra todo. Lamentablemente esto no tendría que pasar si, como en todas las ligas del mundo, existiera la tecnología. Pero acá parece que no la quieren traer; por algo será. Saquen sus propias conclusiones”, declaró el estratega argentino.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Arbitraje asumió la compleja tarea de designar al juez para el partido de vuelta y finalmente se decantó por el experimentado Saíd Martínez.

Martínez es considerado el árbitro hondureño más destacado de la actualidad, con experiencia en mundiales de distintas categorías, torneos internacionales de Concacaf y múltiples finales de Liga Nacional. Selvin Brown era otro de los grandes favoritos, pero quedó fuera de la nómina.

El silbante estará acompañado por Walter López como asistente uno y Christian Ramírez como asistente dos, mientras que Armando Castro fungirá como cuarto árbitro.

VER MÁS: Alejandro Reyes revela por qué eligió a Motagua y no a Olimpia; responde las críticas de la afición azul: “No tengo redes”

El duelo entre Olimpia y Marathón se disputará este miércoles 7 de enero en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, a partir de las 7:00 de la noche.

Olimpia buscará conquistar su copa número 40, mientras que Marathón intentará alcanzar la décima en el torneo de su centenario. Se espera un lleno total en el coloso capitalino, y el club albo ya confirmó que, hasta la tarde de este lunes, no había boletos disponibles para dos localidades del estadio.