La tabla de goleadores del Apertura 2025 en Liga Nacional de Honduras sigue sufriendo cambios: Messiniti y Rubilio anotaron

Rodrigo De Oliveira, de Olancho FC, domina la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras con 19 goles. Su olfato letal lo posiciona como el artillero indiscutible de la temporada, fue el hombre gol de su equipo cuyas anotaciones lo tienen en órbita de clubes grandes. Sin embargo la tabla continúa teniendo cambios ya que Nicolás Messiniti anotó un gol en la final de ida, alcanzando 18 tantos en 23 partidos y colocándose segundo en el podio. Su contribución en el duelo decisivo volvió a demostrar su amenaza constante para las defensas rivales.

Erick Puerto, de Platense FC, ocupa el tercer lugar con 17 goles en su torneo debut, demostrando demostrando su capacidad goleadores en una temporada marcada por su explosión en el área y en varios juegos viniendo desde la banca. 'Yio' fue el referente ofensivo de los selacios, impulsando sus aspiraciones en la liga. Alexy Vega, del Marathón, suma 13 dianas y se consolida en el cuarto puesto del Apertura 2025. El zurdito de Jutiapa ha brillado con remates de media distancia y jugadas individuales, aportando al legado verdolaga en el Apertura 2025. Josué Villafranca, de Juticalpa, registró 9 goles en la quinta posición, destacando su rol como sorpresa de la tabla después de estar casi en el ostracismo. Su efectividad en el área ha elevado el perfil de este delantero que promete seguir en racha en el 2026.