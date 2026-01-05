La tabla de goleadores del Apertura 2025 en Liga Nacional de Honduras sigue sufriendo cambios: Messiniti y Rubilio anotaron

<b>Rodrigo De Oliveira</b>, de <b>Olancho FC</b>, domina la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025 de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/goleadores" target="_blank">Liga Nacional de Honduras</a> </b>con 19 goles. Su olfato letal lo posiciona como el artillero indiscutible de la temporada, fue el hombre gol de su equipo cuyas anotaciones lo tienen en órbita de clubes grandes.Sin embargo la tabla continúa teniendo cambios ya que <b>Nicolás Messiniti</b> anotó un gol en la final de ida, alcanzando 18 tantos en 23 partidos y colocándose segundo en el podio. Su contribución en el duelo decisivo volvió a demostrar su amenaza constante para las defensas rivales.