La tabla de goleadores del Apertura 2025 en Liga Nacional de Honduras sigue sufriendo cambios: Messiniti y Rubilio anotaron

Nicolás Messiniti volvió a anotar con el Marathón y sueña con llegar a los 19 goles de De Olivera.

2026-01-05

Rodrigo De Oliveira, de Olancho FC, domina la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras con 19 goles. Su olfato letal lo posiciona como el artillero indiscutible de la temporada, fue el hombre gol de su equipo cuyas anotaciones lo tienen en órbita de clubes grandes.

Sin embargo la tabla continúa teniendo cambios ya que Nicolás Messiniti anotó un gol en la final de ida, alcanzando 18 tantos en 23 partidos y colocándose segundo en el podio. Su contribución en el duelo decisivo volvió a demostrar su amenaza constante para las defensas rivales.

Erick Puerto, de Platense FC, ocupa el tercer lugar con 17 goles en su torneo debut, demostrando demostrando su capacidad goleadores en una temporada marcada por su explosión en el área y en varios juegos viniendo desde la banca. 'Yio' fue el referente ofensivo de los selacios, impulsando sus aspiraciones en la liga.

Alexy Vega, del Marathón, suma 13 dianas y se consolida en el cuarto puesto del Apertura 2025. El zurdito de Jutiapa ha brillado con remates de media distancia y jugadas individuales, aportando al legado verdolaga en el Apertura 2025.

Josué Villafranca, de Juticalpa, registró 9 goles en la quinta posición, destacando su rol como sorpresa de la tabla después de estar casi en el ostracismo. Su efectividad en el área ha elevado el perfil de este delantero que promete seguir en racha en el 2026.

Por su parte Rubilio Castillo, también del Marathón, anotó un gol en la final contra Olimpia y llegó a 8 tantos en 12 partidos, empatado en la sexta plaza. A sus 34 años, el experimentado delantero sigue vigente, sumando experiencia y definición en momentos cruciales.

El jovencito Yemerson Cabrera, de Olancho FC, y Ángel Tejeda, de Génesis PN, completan el grupo de los 8 goles, empatados en séptimo lugar. Cabrera refuerza el dominio cancheros en la tabla, mientras Tejeda emerge como promesa en el equipo capitalino.

El Apertura 2025 ha sido un festín goleador como pocas veces, con la final de ida como clímax. La tabla refleja la paridad y talento en la Liga Nacional, donde la vuelta definirá no solo el título, sino el rey definitivo de los artilleros si es que Messiniti anda fino e iguala a De Olivera.

