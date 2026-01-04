Liga Nacional

Messiniti y su molestia con Olimpia tras empate con Marathón en la primera final: "Todo el torneo han jugado así"

El delantero argentino abrió el camino al gol en la primera final del torneo Apertura.

2026-01-04

Marathón no aprovechó su localía frente al Olimpia con un empate 2-2 en el primer pulso de la gran final del torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El partido desarrollado en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula tuvo un magnífico ambiente y en total 4 goles donde las aficiones disfrutaron.

Nicolás Messiniti anotó al minuto 10 el primer gol de la serie y llegó a los 18 tantos en el campeonato, quedando a uno del uruguayo Rodrigo de Olivera en la lucha por el título de máximos anotadores.

"Fue una sensación rara porque habíamos arrancado muy bien, abrimos el marcador, empatan de pelota parada", lanzó el goleador de los verdolagas que vive su primer torneo en Honduras.

Nicolás Messiniti sabe que la lucha por la corona del torneo Apertura sigue en pie. "No perdimos, pudimos ganar, quedamos en igualdad de condiciones".

En la zona mixta del estadio Olímpico el atacante de 29 años no quitó el dedo del renglón: "Feliz de anotar en la final, me parece que después nos faltó tener la pelota. Ahora queda ir a buscar la victoria a Tegucigalpa".

El goleador del Monstruo Verde destacó que hubo un gran análisis del rival: "Lo teníamos estudiados, todo el torneo han jugado así, hay que corregir errores para lo que viene".

La idea de celebrar la copa de campeón del torneo Apertura está entre ceja y ceja: "La ilusión está intacta, confiamos en nosotros mismos. Esperábamos en irnos con ventaja y tenemos que hacer un gol más que ellos".

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
