Messiniti y su molestia con Olimpia tras empate con Marathón en la primera final: "Todo el torneo han jugado así"

Marathón no aprovechó su localía frente al Olimpia con un <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-olimpia-en-vivo-final-liga-nacional-honduras-hora-canal-arbitro-AD28813333" target="_blank">empate 2-2</a></b> en el primer pulso de la gran final del torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.El partido desarrollado en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula tuvo un magnífico ambiente y en total 4 goles donde las aficiones disfrutaron.