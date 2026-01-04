Espinel se suelta en conferencia tras empatar en la final contra Marathón: "Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia"

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, se calentó en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 contra el Marathón en la ida de la final del torneo Apertura 2025 donde busca el bicampeonato. El estratega de los albos encaró a periodista tras ser preguntado el porqué Marathón le quitó la pelota y jugó mejor que su equipo en el mayor trayecto del juego. Eso no le gustó y respondió. Ponderó el juego de su equipo y además restó bonos al favoritismo que tiene su club en el cierre de la final que será en el estadio Nacional este miércoles a las 7:00 de la noche donde el que gane se queda con el título. Finalmente dejó una fuerte frase en la que aseguró el formato se hizo para perjudicar al Olimpia.

LO QUE DIJO EN CONFERENCIA:

Su opinión del partido: "El partido fue duro como sabíamos que iba a ser, eran los dos equipos que durante el semestre pelearon arriba en un estadio difícil. Si bien nosotros queríamos los tres puntos porque así lo dice la histoia del Olimpia, pero creo que mirando el rival, el clásico, creo que nos vamos satisfechos con la labor hecha. En el camerino no había alegría porque no nos conformamos con esto. En líneas generales creo que estuvimos a la altura de la final". ¿Serán titulares en la vuelta Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez?: "Jorge hace dos meses que no juega, hace una semana comenzó a entrenar, entró cuando el rival estaba cansado. Hay que valorar muchas cosas y no apurarse y hay que ver en la semana lo que vaya pasando. A mí me interesa todos los que juegan, no me preocupa si son titulares, sino recuperar a todos los jugadores para la vuelta". Marathón controló el inicio del partido y después Olimpia lo equiparó: "Ustedes están equivocados ustedes en la lectura del juego, hay que aprender a ver fútbol. El fútbol se juega sin pelota y con pelota y hay cuatro fases, no se confundan que con tener la pelota es tener el control del juego. Creo que Olimpia estaba muy bien parado y donde ellos son buenos, en los espacios, no los tenían. Una cosa es tener la pelota y otra es jugar mejor, nose confundan con jugar lindo con mejor".