Lavallén con dardos al Olimpia tras primer pulso de la final: "Tenemos que luchar contra todo, no solo lo que está dentro de la cancha"

La primera final del torneo Apertura 2026-2026 comenzó con un <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-olimpia-en-vivo-final-liga-nacional-honduras-hora-canal-arbitro-AD28813333" target="_blank">empate 2-2 entre el Marathón y Olimpia</a></b> en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula en la búsqueda del título del torneo Apertura.<b>Pablo Lavallén</b>, técnico argentino del Olimpia, valorizó lo que hizo su plantel contra la experiencia del León, club al que mencionó que no tuvo esa propuesta ofensiva.