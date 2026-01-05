Rafael Villeda revela las razones del porqué Olimpia renovó a Eduardo Espinel y anuncia fecha de inicio del Clausura 2026

Rafael Villeda habló en la previa de las grandes finales del fútbol hondureño en donde tiene a su Olimpia, el club al cual preside, nuevamente peleando por un título. Ahí en el estadio Olímpico el dirigente del fútbol hondureño fue abordado y consultado por varios tópicos. Uno de ellos fue la razón de la renovación de contrato del técnico uruguayo Eduardo Espinel a pesar de no haber concluido el certamen y más aún cuando se fracasó en el torneo de la Copa Centroamericana.

"La verdad estamos contentos con el trabajo que ha venido haciendo el profe Espinel a nivel de resultados: es campeón actual, estamos en la final, primer lugar de las vueltas, se llegó a semifinales en el torneo centroamericano, sentimos que ha hecho una buena campaña y nos gusta la idea de poderle dar seguimiento al trabajo que ha venido haciendo especialmente con los jóvenes, creemos que es una buena decisión", mencionó al periodista Jhon Rodríguez. Tiene claro que el club que se consagre campeón será el que cometa los menos errores posibles ya que son partidos de detalles, como siempre lo mencionan los técnicos. "El campeonato se define al tener buenos resultados en estos dos partidos, por estar concentrados sin cometer errores en los juegos, son dos clubes muy parejos y el que cometa mas errores será el que pierda, tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presenten", adelantó.