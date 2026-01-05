Rafael Villeda revela las razones del porqué Olimpia renovó a Eduardo Espinel y anuncia fecha de inicio del Clausura 2026

<b>Rafael Villeda </b>habló en la previa de las grandes finales del fútbol hondureño en donde tiene a su <b>Olimpia</b>, el club al cual preside, nuevamente peleando por un título. Ahí en el estadio Olímpico el dirigente del fútbol hondureño fue abordado y consultado por varios tópicos.Uno de ellos fue la razón de la renovación de contrato del técnico uruguayo<b> Eduardo Espinel </b>a pesar de no haber concluido el certamen y más aún cuando se fracasó en el torneo de la<b> Copa Centroamericana.</b>