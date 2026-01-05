Rubilio Castillo: "Faltan 90 minutos para ir hacer nuestro fútbol y alcanzar el objetivo de ser campeón"

<b>Román Rubilio Castillo</b> salió del banco de suplentes para convertirse en el salvador del <b>Marathón <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-olimpia-en-vivo-final-liga-nacional-honduras-hora-canal-arbitro-AD28813333" target="_blank">y rescatar el empate 2-2 contra el Olimpia</a> </b>en el primer partido de la final del Torneo Apertura 2025 de la <b>Liga Nacional de Honduras.</b>Un minuto le bastó al delantero hondureño para frustrar a una de sus víctimas favoritas. Rubilio entró a la cancha en el 76' y en el 77' fusiló a <b>Edrick Menjívar</b> con un derechazo inatajable para desatar el delirio de los hinchas verdolagas en el estadio Olímpico Metropolitano.