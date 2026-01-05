Daniel Otero, directivo de Marathón, atiza contra Eduardo Espinel técnico del Olimpia: "Este payasito a saber de dónde lo sacaron"

La moneda quedó en el aire tras el primer round de la final del fútbol hondureño del Apertura 2025-2026 luego de que Marathón y Olimpia empataron 2-2 la tarde del domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Horas después del primer encuentro, la polémica se ha desatado luego de que el técnico Eduardo Espinel del conjunto olimpista atizó contra la Liga Nacional por haber cambiado las reglas para esta campaña y en Marathón han reaccionado molesto con dichos señalamientos: "Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia, me lo dijo el mismo Comisionado (Benjamín Romero), o al menos para que no sea el mismo campeón siempre, y vean que todavía estamos siendo competitivos y estamos luchando contra ese montón de situaciones", fueron las palabras del estratega uruguayo. Tras esta reacción, DIEZ conversó con Daniel Otero, quien es virtual presidente del Marathón en reemplazo del fallecido Orinson Amaya, y el máximo dirigente de los verdolagas atizó contra Espinel sin rodeos al señalarlo de "payasito y llorón".

"Este señor Espinel viene hablando desde ya días, pero nos habíamos quedado callados por el luto que todavía estamos viviendo, ya es demasiado con este señor llorón", fueron unas de las tantas duras palabras de Otero en referencia al DT de los albos. Además, Daniel se quejó por el gol que no contó de Henry Figueroa y lamentó el hecho de que no haya VAR en la Liga Nacional. Por otra parte, recordó de que Olimpia fue líder de las vueltas regulares tras ganar un juego sin que Victoria se haya presentado.

LA ENTREVISTA:

¿Cómo vivió la final de ida que terminó con empate 2-2 entre Marathón y Olimpia?



La verdad que no contentos por el resultado, pero muy contentos con la cantidad de verdolagas que nos acompañaron al estadio Olímpico de San Pedro Sula, todavía no tenemos el número de exactos de personas que se hicieron presentes, pero sobrepasaron nuestras expectativas y es un claro reconocimiento al buen fútbol que está desarrollando el equipo. Lastimosamente me encuentro fuera del país y no pude estar el día de ayer domingo porque me encuentro en Europa con mi familia, estuvimos viendo las transmisiones que ustedes hicieron en vivo, pero estaremos llegando el miércoles para ver en directo en el estadio Nacional la Gran Final. No se pudo sacar el triunfo como local, ¿cree que se puede ganar el miércoles y así obtener la ansiada Décima del Marathón?



El fútbol del profesor Lavallén así es, juega igual tanto de local como de visita, en canchas buenas y complicadas como la del Nacional, no tenemos duda de que todos queremos el título y vamos por él sin lugar a dudas El profesor Espinel dijo que la Liga Nacional había cambiado el formato para perjudicar al Olimpia, ¿cree que esto es verdad que se cambió para tener un nuevo campeón?



A título personal para mí resultó algo payasito el director técnico del Olimpia, me extraña sobremanera que la alta dirigencia del Olimpia que la conozco muy bien porque es gente seria y formal, no lo calle y reprenda. Al técnico Espinel se le olvidó decir que su equipo quedó en primer lugar de las vueltas por un regalo que les hicieron, en realidad fue un acto sospechoso que en cualquier otra liga del mundo sería investigado, que un equipo como Victoria no se presentó a jugar en la última fecha y con eso le regaló el primer lugar al Olimpia. Imagínese ese técnico que mal perdedor es, le metieron seis goles en La Paz y puso su renuncia.



Sabemos que el Marathón de Lavallén juega más bonito que el Olimpia de Espinel, es más, los mismos olimpistas me lo han dicho. Con eso que dijo que las bases del torneo se cambiaron para perjudicarlo al Olimpia, pena le debería de dar señalar eso, si ellos inclusive tienen tres equipos titulares, con ese plantel que le han dado tuvo que haber sido dominador del torneo y no lo fue, tuvieron que haber aceptado un regalo en la última fecha para poder quedar en primer lugar.



Este señor Espinel viene hablando desde ya días, pero nos habíamos quedado callados por el luto que todavía estamos viviendo, pero ya es demasiado con este señor llorón, con esas declaraciones que ha dado desacreditó el torneo y a la Liga misma, está tirando a la basura todo el esfuerzo de la directiva de la Liga Nacional, obviamente está tratando de influir en Said Martínez, quien creemos que será el árbitro del partido del miércoles, pero es un profesional y mundialista, no como él que a saber de que circo salió. Esperamos que Said pueda actuar de forma correcta como siempre lo ha hecho.