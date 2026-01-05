Daniel Otero, directivo de Marathón, atiza contra Eduardo Espinel técnico del Olimpia: "Este payasito a saber de dónde lo sacaron"

La moneda quedó en el aire tras el primer round de la final del fútbol hondureño del Apertura 2025-2026 luego de que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/marathon-olimpia-en-vivo-final-liga-nacional-honduras-hora-canal-arbitro-AD28813333" target="_blank">Marathón y Olimpia empataron 2-2</a></b> la tarde del domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.Horas después del primer encuentro, la polémica se ha desatado luego de que el técnico <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/eduardo-espinel-tecnico-olimpia-conferencia-prensa-marathon-final-honduras-HA28821152" target="_blank">Eduardo Espinel del conjunto olimpista atizó contra la Liga Nacional </a></b>por haber cambiado las reglas para esta campaña y en <b>Marathón </b>han reaccionado molesto con dichos señalamientos: "Este formato se hizo para perjudicar al Olimpia, me lo dijo el mismo Comisionado (Benjamín Romero), o al menos para que no sea el mismo campeón siempre, y vean que todavía estamos siendo competitivos y estamos luchando contra ese montón de situaciones", fueron las palabras del estratega uruguayo.Tras esta reacción, DIEZ conversó con<b> Daniel Otero</b>, quien es virtual presidente del <b>Marathón </b>en reemplazo del fallecido <b>Orinson Amaya</b>, y el máximo dirigente de los verdolagas atizó contra Espinel sin rodeos al señalarlo de "payasito y llorón".