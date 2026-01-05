Alejandro Reyes revela por qué eligió a Motagua y no a Olimpia; responde las críticas de la afición azul: “No tengo redes”

<b>-¿Por qué regresar al fútbol hondureño al Motagua y no al Olimpia?</b>Es una decisión que tomamos con mi familia, con mi señora, con mis viejos. Me agradaba un poco la idea de regresar a Honduras, pero personalmente quería seguir afuera. Sin embargo, ninguna me llamó la atención que venir a un club grande como Motagua y me siento contento de estar acá.<b>-¿Qué te hizo cambiar de opinión de vestir la camisa de Motagua luego de unas declaraciones en las que decías que no ibas a jugar nunca con los azules?</b>Esas declaraciones fueron hace mucho y ahorita volvieron a relucir por la situación en la que estoy de representar este escudo, pero creo que mis declaraciones fueron con un corazón joven y agradecido con el futbolista que se estaba formando en Olimpia. Pero hoy con más edad lo veo como una etapa, como un trabajo y esa fue una etapa que ya quedó en el pasado y hoy toca defender al Motagua. Y pueda que la afición no esté contenta con mi fichaje , pero si decirles que soy un profesional, voy a defender a muerte este escudo.