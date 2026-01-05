Alejandro Reyes revela por qué eligió a Motagua y no a Olimpia; responde las críticas de la afición azul: “No tengo redes”

Alejandro Reyes, quien fue anunciado oficialmente el domingo pasado como jugador del Fútbol Club Motagua, atendió en conferencia a la prensa en el día de pretemporada del azul profundo. El fichaje del mediocampista ha sido uno de lo más polémicos y criticados en este mercado debido a unas declaraciones que dijo en el pasado cuando vestía la camiseta del Olimpia, máximo rival del Motagua.

Ante esto, el jugador de 28 años de edad, quien llega procedente del Sporting FC de Costa Rica, aclaró por qué regresó al fútbol de Honduras, envió mensaje a la afición y lo que pasó en su momento cuando dio estas declaraciones.

CONFERENCIA DE ALEJANDRO REYES

-¿Por qué regresar al fútbol hondureño al Motagua y no al Olimpia? Es una decisión que tomamos con mi familia, con mi señora, con mis viejos. Me agradaba un poco la idea de regresar a Honduras, pero personalmente quería seguir afuera. Sin embargo, ninguna me llamó la atención que venir a un club grande como Motagua y me siento contento de estar acá. -¿Qué te hizo cambiar de opinión de vestir la camisa de Motagua luego de unas declaraciones en las que decías que no ibas a jugar nunca con los azules? Esas declaraciones fueron hace mucho y ahorita volvieron a relucir por la situación en la que estoy de representar este escudo, pero creo que mis declaraciones fueron con un corazón joven y agradecido con el futbolista que se estaba formando en Olimpia. Pero hoy con más edad lo veo como una etapa, como un trabajo y esa fue una etapa que ya quedó en el pasado y hoy toca defender al Motagua. Y pueda que la afición no esté contenta con mi fichaje , pero si decirles que soy un profesional, voy a defender a muerte este escudo.

-¿Qué le vas aportar al Motagua? No tengo redes sociales y no sé si me han estado criticando. Estoy muy tranquilo de estar acá y siento que hay un gran plantel para competir. Lo que puedo aportar es compromiso, trabajo y acoplarme rápido a lo que el entrenador desee. -¿Es de manera injusta que te estén criticando antes de tiempo? Yo entiendo la posición del aficionado porque también lo fui. Probablemente como aficionado incomode esas declaraciones, pero en ese momento solo sentía agradecimiento al Olimpia. Hoy estoy acá y voy a defender esta camisa así como lo hice con Real España, Genesis, Olimpia y en los equipos de Costa Rica.