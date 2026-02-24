Javier López palpita a Juticalpa y se olvida de la victoria de Motagua ante Olimpia: "Nadie saca pecho por ganar un clásico"

<b>¿Cómo está la motivación, la confianza del grupo después de haber logrado el triunfo en el Clásico? Y la otra, ¿estarán Droopy Gómez y Marcelo Santos de entrada?</b>Relacionado a tu primera pregunta, somos un equipo que pasa página rápido. Hemos reforzado algunas cosas que hicimos muy bien en el partido ante Olimpia, otras en las que podemos y debemos mejorar y somos conscientes de que después de ganarle a Olimpia todo el mundo espera más tres, más tres, más tres. Hay que hacer frente a esa responsabilidad que tenemos.Estamos avanzando mucho en la tabla acumulada, que para nosotros también es un aspecto muy importante. Estamos con toda la moral a tope para poder hacer un buen partido en Juticalpa y tratar, lógicamente, de conseguir la victoria y traernos tres puntos que ahora mismo son muy importantes porque nos permitirían acercarnos a un par de puntos de Real España. En relación a tu segunda pregunta, seguro van a jugar 11 de Motagua y durante el partido entrarán unos y saldrán otros, como hacemos siempre. Ojalá podamos terminar el partido 11 contra 11.