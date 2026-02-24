EN VIVO LAFC vs Real España: Qué canal los transmite por TV, horario, sede y posibles alineaciones

El BMO Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos, será el escenario donde Los Angeles FC reciba hoy a Real España por el partido de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf. ​​​​La serie quedó prácticamente sentenciada en la ida, disputada en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde el conjunto angelino se impuso con un contundente 6-1.

Exhibieron todo su poder ofensivo y dejando contra las cuerdas al equipo aurinegro. Con ese marcador global, la “Máquina” está obligada a ganar por al menos cinco goles de diferencia para igualar la eliminatoria y forzar tiempos extras.

Y si quiere avanzar directo en tiempo reglamentario, debe ganar por seis goles para avanzar de forma directa, una misión que roza lo épico ante un rival que ha demostrado jerarquía y contundencia.

En lo futbolístico, se espera que LAFC, dirigido por un plantel experimentado y figuras de peso internacional como el surcoreano Son Heung-min, administre la ventaja con orden táctico y transiciones rápidas, apostando nuevamente por su tridente ofensivo que fue determinante en la ida.

Por su parte, Real España no tiene margen de especulación: deberá asumir riesgos desde el primer minuto, adelantar líneas y buscar un gol tempranero que le permita creer en la remontada.

El partido en el BMO Field de la ciudad angelina comenzará a las 9 de la noche, hora de Honduras, será transmitido por ESPN.



POSIBLES ALINEACIONES



Los Ángeles FC (4-3-3): Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura; Stephen Eustáquio, Mark Delgado, Timothy Tillman; Heung-Min Son, Denis Bouanga y David Martínez. Técnico: Marc Dos Santos.



Real España (probable 5-4-1): Luis "Buba" López; Edson Palacios, Juan Capeluto, Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores; Jack Jean-Baptiste, Carlos Mejía, Jhow Benavídez; Gonzalo Ritacco, Ángel Sayago y Eddie Hernández. Técnico: Jeaustin Campos.