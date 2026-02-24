EN VIVO LAFC vs Real España: Qué canal los transmite por TV, horario, sede y posibles alineaciones

Exhibieron todo su poder ofensivo y dejando contra las cuerdas al equipo aurinegro. Con ese marcador global, la “Máquina” <b>está obligada a ganar por al </b>menos cinco goles de diferencia para igualar la eliminatoria y forzar tiempos extras.Y si quiere avanzar directo en tiempo reglamentario, debe ganar por seis goles para avanzar de forma directa<b>, una misión que roza lo épico</b> ante un rival que ha demostrado jerarquía y contundencia.En lo futbolístico, se espera que LAFC, dirigido por un plantel experimentado y figuras de peso internacional como el surcoreano <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/son-heung-min-recordo-paso-honduras-reacciono-goleada-sobre-real-espana-lafc-JA29386942" target="_blank">Son Heung-min</a></b>, administre la ventaja con orden táctico y transiciones rápidas, apostando nuevamente por su tridente ofensivo que fue determinante en la ida.Por su parte, Real España no tiene margen de especulación: deberá asumir riesgos desde el primer minuto, adelantar líneas y buscar un gol tempranero que le permita creer en la remontada.El partido en el BMO Field de la ciudad angelina<b> comenzará a las</b> 9 de la noche, hora de Honduras, será transmitido por ESPN.<br /><br /><b>POSIBLES ALINEACIONES<br /><br />Los Ángeles FC (4-3-3): </b>Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura; Stephen Eustáquio, Mark Delgado, Timothy Tillman; Heung-Min Son, Denis Bouanga y David Martínez. <b>Técnico: </b>Marc Dos Santos.<br /><br /><b>Real España (probable 5-4-1):</b> Luis "Buba" López; Edson Palacios, Juan Capeluto, Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores; Jack Jean-Baptiste, Carlos Mejía, Jhow Benavídez; Gonzalo Ritacco, Ángel Sayago y Eddie Hernández. <b>Técnico: </b>Jeaustin Campos.