Kevin Güity se mostró tranquilo por la situación que vive Olimpia y deja claro: "Podemos entrar de sexto y ser campeones"

<b>Solo dos triunfos en los últimos ocho partidos, juntando los de Concacaf, no es normal en Olimpia. ¿Qué autocrítica hacen ustedes? Porque les están tirando duro. Sabemos que este equipo puede ir a la final, pero la realidad es que dos triunfos en ocho partidos, contando los de Concacaf, es algo aplazado para un equipo como Olimpia.<br /><br /></b>Venimos de dos derrotas y la gente siempre va a hablar, más que todo cuando no venimos bien. Pero sabemos que esto viene comenzando y tenemos varios partidos por delante. Al final, la gente lo va a tomar como crítica. Tenemos el partido el miércoles y después el domingo contra Marathón. Son dos partidos que tenemos que reivindicarlos y ganarlos para salir de la mejor manera.<b>¿Crees que haya sido falta de planificación o subestimar este torneo que Olimpia no pudo tener refuerzos y que los que han llegado han destacado poco?<br /><br /></b>No lo tomo así, porque los que han llegado, obvio, al principio les cuesta adaptarse, pero siento que son muy buenos jugadores. Los que salieron también son buenos, pero no lo veo de esa manera. Falta de planificación, siento que no, porque llevamos varios partidos y no lo hemos hecho de mala manera. Los partidos los hemos sacado bien, pero lastimosamente los resultados no nos han acompañado.<b>¿Crees que la seguidilla de partidos y no poder preparar los encuentros con una semana o tener ese tiempo prudente para trabajar sea algo complicado realmente para darle vuelta a la página como debería ser?<br /><br /></b>No tuvimos una planificación larga, pero no solamente nos ha afectado a nosotros. Sabemos que también Marathón no ha arrancado de la mejor manera. Pero no lo tomamos así; sabemos que tenemos varios partidos por delante y siento que este plantel va a salir campeón.<b>¿Crees que les da tranquilidad ser los vigentes campeones y que este formato les permite entrar de sexto y aun así aspirar a ser campeones? Y también tu opinión sobre los dos escenarios: el clásico en Costa Rica, con el estadio Ricardo Saprissa abarrotado, y el clásico aquí, con las dos aficiones más grandes del país, con muy poca gente.</b><br /><br />Estuve viendo el clásico en Costa Rica, un llenazo, la verdad. A veces es complicado que la gente acompañe al estadio, más que todo por los horarios. A veces siento que perjudica, porque jugamos un domingo a las seis. y la gente el lunes tiene que trabajar. Pero no lo veo como que la gente nos tenga que acompañar obligatoriamente. Al final, si andamos bien, van a ir; si andamos mal, obvio, no. Pero sabemos que eso no lo tomamos como que ocupamos a la afición; nosotros trabajamos día a día por nosotros mismos y por el club.<br /><br />Sobre el formato, como le vengo diciendo, esto apenas comienza. Podemos entrar de sexto y ser campeones. Sabemos que es un formato que así lo arma la liga, pero estamos tranquilos porque el formato ayuda a todos los equipos. Puede entrar el sexto, el quinto, no importa, cualquiera puede ser campeón ahora.