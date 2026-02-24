Chirinos responde a la crisis de Olimpia y señala al que tiene que ser el nuevo técnico de Honduras: "Es el indicado"

<b>Tras la derrota ante Motagua, ¿cómo viven esta semana que tienen el partido con Choloma y luego el Clásico contra Maratón en San Pedro Sula?</b><br /><br />Ya no hay tiempo para lamentarse, ya lo que pasó contra Motagua ya está, qué bueno que nos dieron una manotada también para reaccionar, para darnos cuenta de lo que nos hace falta, pero bueno, esto ya está y el día de mañana tenemos la revancha contra un Choloma muy complicado, un equipo que está peleando descenso y viene por todo, entonces la verdad que tenemos que estar atentos y bueno, el profe dirá quién le toca jugar y que esperemos que dé lo mejor.<b>La Federación de Fútbol hace oficial un amistoso en España, algo inusual en nuestro país. ¿Qué opina Chirinos de que ni siquiera tenemos técnico y hay amistoso? ¿Se debe apostar por un extranjero o un nacional? Y se habla mucho del tema Pedro Troglio, ¿considera que es indicado o que busquen a otro?</b><br /><br />Hay cosas que no las entiendo, no soy quien para hablarlo en temas muy profundos, la verdad, pero hay partidos y no tener técnico es algo muy complicado, muy difícil porque no sabemos quién va a dirigir, a quién le va a convocar, quién hace la lista, o sea, no sabemos nada, pero bueno, eso es parte de lo que le corresponde y sobre el técnico, pues la verdad que si me lo preguntan a mí en lo personal, yo no estoy diciendo que venga ese ni dándole méritos a este, pero conozco bien al profe Troglio, para mí es el indicado porque te dice las cosas en la cara y eso es lo que nos hace falta, te saca sin necesidad de quién sea quien sea, puedes estar jugando en el extranjero, acá o en segunda, tiene personalidad, te sabe llevar, creo que es un técnico que conoce también bien la selección, pero bueno, como les digo y se lo repito, no soy quien para decir eso, pero en lo personal sí me gustaría que fuera él.<b>No puedes decir no soy quien, porque sos un jugador con trayectoria en el país como para poder opinar sobre esto. Dos técnicos españoles eran candidatos por encima de Troglio, decidieron irse a equipos de Singapur, la otra segunda división y no consideraron la posibilidad de venir a Honduras, ¿crees que no sea atractivo para estos técnicos? Y ahora mismo nos has dado una lista importante del por qué alguien que ha sido parte de nuestro fútbol debe ser.</b><br /><br />Muchas gracias por lo que dices y la verdad que como dije, cada quien elige la forma en que quiere llevar a la selección, yo doy mi punto de vista porque conozco al Profe Troglio, porque lo tuve varios años, porque conozco la personalidad, tanto cuando se enoja, cuando es el más feliz, creo que para mí como les digo, es el más indicado porque conoce al jugador hondureño, porque todo mundo sabe cómo es el jugador hondureño acá, ustedes lo saben, yo que estoy ahí lo sé, lo sabe todo mundo, no es necesidad de estar con ellos todo el tiempo, se nota, entonces la persona que tiene que venir tiene que darse cuenta que viene a muchas características de un jugador hondureño que falla, pero también tengo que dar méritos que el jugador hondureño es capaz de hacer todas las cosas necesarias para salir adelante y para sacar al país adelante, repito, para mí el indicado es el Profe Troglio. Y si les atrae la selección pues pueden ser muchas circunstancias creo que puede ser, no sé si es el tema familiar, económico, tal vez no les gusta el país o no les gusta lo que les dijeron del proyecto exactamente, pero cada quien puede decidir y bueno, al final pues hay que tomar la decisión lo más pronto posible para que el que venga venga a trabajarlo rápido.