Honduras jugará en España: se confirma oficialmente el primer amistoso que tendrá la 'H' en el 2026: fecha y estadio

¡OFICIAL! A pesar de que la Selección de Honduras aún no tiene entrenador oficial luego de la salida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de no asistir al Mundial 2026, la Federación de Fútbol ha confirma su primer amistoso del años. En marzo habrá fecha FIFA y la 'H' no dejará pasar su oportunidad para ponerse a trabajar para la próxima eliminatoria rumbo al Mundial 2030 con un nuevo entrenador, quien se espera que llegue en las primeras semanas del próximo mes.

A través de las redes sociales, la Federación de Fútbol de Honduras confirmó el primer partido que tendrá la Selección en el 2026 y será ante la escuadra sudamericana, Perú. El encuentro entre hondureños y peruanos será el martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, Madrid, España. "La Selección Nacional de Honduras se medirá ante Perú en territorio europeo, como parte de su preparación internacional", escribieron en sus redes sociales.

EN BUSCA DE ENTRENADOR

Hace unos días se confirmó que Jesús Casas quedó descartado para ser entrenadro de la 'H'. Aunque existieron contactos, desde el entorno del estratega se aclaró que nunca estuvo realmente cerca de concretarse su llegada. Es importante saber que el entrenador español firmó con el Lion City Sailors FC, con un vínculo que se extenderá hasta la temporada 2027-2028, lo que imposibilita cualquier negociación con el combinado catracho.