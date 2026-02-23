Honduras jugará en España: se confirma oficialmente el primer amistoso que tendrá la 'H' en el 2026: fecha y estadio

Hace unos días se confirmó que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/la-seleccion-de-honduras-se-queda-sin-otro-candidato-descartados-MN29424954" target="_blank">Jesús Casas</a></b> quedó descartado para ser entrenadro de la 'H'. Aunque existieron contactos, desde el entorno del estratega se aclaró que nunca estuvo realmente cerca de concretarse su llegada.Es importante saber que el entrenador español firmó con el Lion City Sailors FC, con un vínculo que se extenderá hasta la temporada 2027-2028, lo que imposibilita cualquier negociación con el combinado catracho.