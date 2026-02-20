Wilson Palacios estalló contra futbolistas, les pidió respeto: "Solo saludan a uno y a los otros no, eso es arrogancia y son tan sensibles"

El exmediocampista hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/wilson-palacios-nueva-vida-lujos-viajes-autos-placeres-fotos-inglaterra-LM6068962" target="_blank">Wilson Palacios</a></b> rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones en torno a la actitud de algunos futbolistas de la nueva generación, cuestionando la falta de respeto hacia referentes y exjugadores del balompié nacional.El exjugador del Tottenham compartió un Podcast junto a sus hermanos y también exfutbolistas: <b>Milton Palacios, Jerry Palacios y Johnny Palacios.</b>