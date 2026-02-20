Entrenador de Europa está casi descartado para la Selección de Honduras: los dos técnicos que toman fuerza para La H

El entrenador, que ha trabajado en la <b>Real Federación Española de Fútbol</b> con la Sub-21, quiere involucrarse en la dinámica diaria de un equipo. Por su perfil y edad, se considera un técnico joven con proyección que busca consolidarse en el alto nivel europeo.Incluso, el español no descarta escuchar propuestas de otras ligas importantes como la <b>Serie A</b> o la <b>Bundesliga</b>, siempre que se trate de proyectos de clubes. Este panorama lo aleja prácticamente de la posibilidad de tomar las riendas de Honduras.