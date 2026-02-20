La Selección

Entrenador de Europa está casi descartado para la Selección de Honduras: los dos técnicos que toman fuerza para La H

Rui Jorge y Jesús Casas siguen siendo candidatos para dirigir a la Selección Nacional de Honduras.

    La Selección de Honduras busca entrenador para la nueva eliminatoria rumbo al próximo Mundial.

     Mario O. Figueroa
2026-02-20

La opción de Santi Denia para dirigir a la Selección de Honduras se enfría cada vez más y todo apunta a que no será el nuevo entrenador de la Bicolor. El técnico español se encuentra prácticamente descartado del proceso de elección que lleva adelante la Federación de Fútbol de Honduras.

DIEZ conoció en exclusiva que el estratega ibérico está a la espera de recibir una oferta desde la Premier League, ya que su prioridad es dirigir en el fútbol de clubes. Denia considera que este es el momento ideal para dar ese salto en su carrera profesional.

Wilson Palacios estalló contra futbolistas, les pidió respeto: "Solo saludan a uno y a los otros no, eso es arrogancia y son tan sensibles"

El entrenador, que ha trabajado en la Real Federación Española de Fútbol con la Sub-21, quiere involucrarse en la dinámica diaria de un equipo. Por su perfil y edad, se considera un técnico joven con proyección que busca consolidarse en el alto nivel europeo.

Incluso, el español no descarta escuchar propuestas de otras ligas importantes como la Serie A o la Bundesliga, siempre que se trate de proyectos de clubes. Este panorama lo aleja prácticamente de la posibilidad de tomar las riendas de Honduras.

 (Mario O. Figueroa)

Mientras tanto, los nombres de Jesús Casas y Rui Jorge siguen sobre la mesa. Ambos entrenadores están siendo ofrecidos por sus agentes a diferentes instituciones, incluida la Federación hondureña.

En ese sentido, si la Federación de Fútbol de Honduras decide avanzar por alguno de estos perfiles, tanto Casas como Rui Jorge estarían completamente disponibles y listos para asumir el banquillo de la Selección de Honduras en el próximo ciclo.

Jafeth Barralaga
Jafeth Barralaga

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Deportivo Diez, Diario La Prensa y Diario El Heraldo.
