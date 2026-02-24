Jeaustin Campos, con los pies en la tierra para la vuelta contra LAFC, pero tiene una misión: "El primer marcador fue grosero"

Real España visita esta noche al LAFC en el BMO Stadium de Los Angeles (9:00 pm, hora de Honduras) en el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/son-heung-min-recordo-paso-honduras-reacciono-goleada-sobre-real-espana-lafc-JA29386942" target="_blank">La ida terminó 6-1</a></b> en favor de los angelinos en el estadio Morazán de San Pedro Sula.<b>Jeaustin Campos</b>, técnico de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/culpables-bochorno-concacaf-real-espana-sufrio-peor-goleada-nivel-internacional-honduras-HP29377761#image-1" target="_blank">Real España</a></b>, dejó claro que el equipo tuvo ese mal inicio y lo pagó caro en el primer tiempo. Pero que tuvieron entre 60 o 70 minutos donde la versión cambió, pero ya era demasiado tarde.