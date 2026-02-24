Marc do Santos, entrenador del LAFC lanza dura advertencia: “Todavía no terminamos nuestro trabajo con Real España”

Dos Santos también subrayó la importancia de la rotación y del aporte colectivo en un calendario exigente. “Bueno, siempre he dicho que todo el mundo va a ser importante en la carrera. Tenemos cuatro partidos en 10 días. Vamos a necesitar a todos, y todos van a ser importantes y van a jugar un parte en estos cuatro partidos en 10 días”.Finalmente, habló de lo que significó el triunfo en Honduras y eso no define nuestra liga, pues habló bien de los legionarios y la historia que ha tenido el balompié catracho. Real España ocupa un milagro y prácticamente van a cumplir.“No lo veo como por causa de un partido, un momento, un contexto, y especialmente un primer tiempo de top que hicimos, que eso va a definir todo un fútbol de un país. (...) Pero el fútbol hondureño tiene mucha historia, tiene mundiales, tiene participaciones en mundiales, tiene jugadores que jugaron a altísimo nivel, entonces puede ser que ahora estoy en un momento más de reconstrucción, diría”.