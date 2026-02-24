Marc do Santos, entrenador del LAFC lanza dura advertencia: “Todavía no terminamos nuestro trabajo con Real España”

Cuando muchos pensaron que el LAFC le iba a salir con el equipo alternativo al Real España en la vuelta del juego de la Champions de Concacaf, Marc do Santos, timonel del equipo de la MLS avisa y anuncia que todavía no ha terminado la faena con los catrachos.

En la conferencia previa, do Santos, dijo que para él todavía van 0-0. “No, todavía no terminamos nuestro trabajo con Real España, así que nuestro enfoque es tratar de terminar el trabajo que tenemos y ser calificados para la siguiente etapa. Así que ese es nuestro enfoque en este momento”, afirmó el estratega.

El técnico quiere volver a golear a los aurinegros, pues su mentalidad es ganadora. “Sí, la primera cosa es que para nosotros no se terminó aquí. No nos calificamos en Honduras. Nadie está calificado para la próxima fase, por eso yo creo que hoy la mensaje fue muy simple, fue que no terminó. Está 0-0 para nosotros, y nosotros queremos ganar el partido”.