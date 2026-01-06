Espinel hace caso omiso a las críticas, responde a Lavallén tras pedir el VAR y suelta: "Veo que hablan mucho de Olimpia"

<b>Profe, cuando se juega una final así con tan poco tiempo de un partido a otro, ¿cómo se planifica y cuál es la valoración que usted tiene en frío de lo que sucedió el domingo de cara al juego de este miércoles?</b><br /><br />Cuando hay tan poco tiempo para preparar un partido y más una final, lo único que se ha apelado un poco acá es a hacer alguna charla de todo lo que nosotros pensamos de lo que fue el partido con los jugadores: cosas buenas que se hicieron, cosas que por ahí no salieron tan bien y que hay que mejorarlas. Pero, por sobre todas las cosas, la recuperación: la recuperación desde el punto de vista físico, la evaluación física y ahí ir determinando nosotros la idea de qué es lo que podemos hacer como estrategia para jugar el partido final.<br /><br />Se apela más que nada a eso y, por suerte, gracias a Dios, no ha habido grandes contratiempos que hayan dejado alguna secuela del partido. El cansancio es lógico, pero bueno, esto es una final y algún jugador va a tener que jugar con cansancio porque es imposible poder cambiar a los once, pero aparte es imposible recuperar en tan pocas horas a algunos jugadores que se sienten mal, principalmente algunos en las posiciones de la cancha que juegan, que tienen más desgaste que otros.<br /><br />Y en cuanto a la valoración del partido, más o menos lo que dije en la conferencia de prensa: creo que fue un partido muy disputado, fuerte desde el punto de vista anímico, porque hubo un clima muy lindo y donde se encontraron dos equipos que están con una autoestima muy alta por todo lo que han hecho en el semestre y donde cada equipo tiene su jerarquía, no solamente individual sino colectiva. Creo que se dividieron por momentos la iniciativa del juego: por momentos Marathón tuvo la iniciativa, creo que en el segundo tiempo terminamos mejor nosotros, pero en líneas generales el resultado fue justo, de un partido muy parejo, donde el margen de error fue mínimo y cada uno sacó provecho de esos márgenes tan pequeños de error. Fue un partido, desde el punto de vista táctico, muy disputado.<b>El partido también parece que se está jugando desde afuera. Por ahí un directivo de Marathón lo llamó a usted “payasito” y Benjamín Romero también respondió a lo que usted mencionó en conferencia de prensa. ¿Qué nos podría decir al respecto?</b><br /><br />No, no sé, no tengo esa información. No sé quién dijo eso ni por qué, porque no lo leo en redes, no sé qué dijeron ni qué dije exactamente en la conferencia. Sobre el formato yo lo dicho desde que arrancó el campeonato.<br /><br />No puedo opinar sobre algo que no vi. Me pueden criticar de algo personal, porque cada uno toma una opinión sobre un formato y puede estar de acuerdo o no, pero cada uno dice lo que quiere. Yo no puedo opinar porque no sé ni quiénes son, no conozco a la gente, y cuando no conozco a las personas, no hablo de las personas. No podría contestar a esa pregunta.