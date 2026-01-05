Juan Capeluto se reporta listo para unirse a la pretemporada de Real España y envía mensaje a la afición aurinegra: "Venimos por el título"

"La verdad que muy contento de volver a Honduras, un país que siempre me ha abierto las puertas. Venir a un equipo grande, la verdad que ya hacía días que quería", expresó el jugador tras su arribo.Sobre Jeaustin Campos y la actualidad del <b>Real España</b>, el defensa respondió: “Si bien ya lo conocía de haberlo enfrentado, obviamente es uno, es uno de los grandes de Honduras y de Centroamérica y la verdad que para mí era un honor, un privilegio cuando se me llamó y bueno, la verdad que no lo pensé mucho y vengo con muchas ganas de poder lograr títulos”.