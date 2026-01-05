Liga Nacional

Juan Capeluto se reporta listo para unirse a la pretemporada de Real España y envía mensaje a la afición aurinegra: "Venimos por el título"

El defensor uruguayo Juan Capeluto arribó a San Pedro Sula listo para comenzar la pretemporada con Real España.

Juan Manuel Capeluto, nuevo refuerzo de la ‘Máquina’, llegó a Honduras para incorporarse a las órdenes del entrenador Jeaustin Campos.

El zaguero, que procede del club Correcaminos de la Liga de Expansión de México, aterrizó en Honduras expresando su satisfacción por integrarse a una institución de gran trayectoria.Juan ya posee experiencia previa en el fútbol catracho, habiendo dejado una impresión favorable durante su paso por el Juticalpa FC. Durante su etapa con el equipo olanchano, Capeluto fue una pieza fundamental para lograr el ascenso a la Primera División.

"La verdad que muy contento de volver a Honduras, un país que siempre me ha abierto las puertas. Venir a un equipo grande, la verdad que ya hacía días que quería", expresó el jugador tras su arribo.

Sobre Jeaustin Campos y la actualidad del Real España, el defensa respondió: “Si bien ya lo conocía de haberlo enfrentado, obviamente es uno, es uno de los grandes de Honduras y de Centroamérica y la verdad que para mí era un honor, un privilegio cuando se me llamó y bueno, la verdad que no lo pensé mucho y vengo con muchas ganas de poder lograr títulos”.

Capeluto reconoció la gran responsabilidad que conlleva vestir la camiseta del Real España, especialmente ante la urgencia de la afición por celebrar el anhelado campeonato número trece en su historia.

El uruguayo tuvo su primer contacto con el plantel al coincidir con su nuevo compañero, el panameño Daniel Aparicio: “Hace un rato me crucé a (Daniel) Aparicio en el avión, pero no he podido hablar mucho con los compañeros, así que bueno, ahí esperemos conocer más”.

Finalmente, envió un mensaje de compromiso a la hinchada españolista, asegurando que viene a aportar toda entrega para alcanzar los objetivos internacionales y locales que el club se ha trazado para este año. “Venimos por ese título de Liga y de Concachampions”, concluyó.

