Juan Capeluto se reporta listo para unirse a la pretemporada de Real España y envía mensaje a la afición aurinegra: "Venimos por el título"

Juan Manuel Capeluto, nuevo refuerzo de la ‘Máquina’, llegó a Honduras para incorporarse a las órdenes del entrenador Jeaustin Campos. El zaguero, que procede del club Correcaminos de la Liga de Expansión de México, aterrizó en Honduras expresando su satisfacción por integrarse a una institución de gran trayectoria.Juan ya posee experiencia previa en el fútbol catracho, habiendo dejado una impresión favorable durante su paso por el Juticalpa FC. Durante su etapa con el equipo olanchano, Capeluto fue una pieza fundamental para lograr el ascenso a la Primera División.

"La verdad que muy contento de volver a Honduras, un país que siempre me ha abierto las puertas. Venir a un equipo grande, la verdad que ya hacía días que quería", expresó el jugador tras su arribo. Sobre Jeaustin Campos y la actualidad del Real España, el defensa respondió: “Si bien ya lo conocía de haberlo enfrentado, obviamente es uno, es uno de los grandes de Honduras y de Centroamérica y la verdad que para mí era un honor, un privilegio cuando se me llamó y bueno, la verdad que no lo pensé mucho y vengo con muchas ganas de poder lograr títulos”.