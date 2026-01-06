¡Sorpresa en Real España! El portero 'Pipo' López regresa al club siete años después tras estar casi retirado

El Real España continúa armándose de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional y este día confirmó el regreso de uno de los futbolistas históricos en la institución. Se trata de Roberto “Pipo” López, guardameta que fue prácticamente sacado del retiro, luego de haber estado varios meses sin jugar al fútbol profesional tras su repentina salida del CD Choloma por problemas extrafutbolísticos.

López se suma a los fichajes de Anthony García, Juan Manuel Capeluto, Ángel David Sayago y Gonzalo Ritacco, incorporaciones que llegan a petición del entrenador Jeaustin Campos. Cabe destacar que el Real España no solo piensa en el torneo local, ya que la Máquina también tendrá participación en la Copa de Campeones de Concacaf, donde enfrentará al LAFC de Estados Unidos en la primera ronda de la competición. VER MÁS: Juan Capeluto se reporta listo para unirse a la pretemporada de Real España: "Venimos por el título" La llegada de Roberto López se da tras la negativa de renovación de Onan Rodríguez, joven portero que aún no ha logrado llegar a un acuerdo con la directiva, a menos de un mes del arranque del campeonato.

Trayectoria de “Pipo” López

Roberto “Pipo” López ha construido una sólida carrera en el fútbol profesional de Honduras. Se formó en las fuerzas básicas del Real España, club en el que debutó profesionalmente y donde militó durante varios años antes de buscar nuevos retos en otros equipos del país.

Tras su salida del conjunto aurinegro en 2019, López fichó por el Marathón. Además de su paso por el equipo verdolaga, el experimentado guardameta ha defendido los colores de Platense, Vida, Victoria y Olancho FC, todos en la Liga Nacional. También tuvo un breve paso como legionario. Jugó en 2020 con el Coatepeque FC del ascenso guatemalteco. Luego de quedar sin equipo tras su salida del Olancho FC en 2025, López regresó a la primera división con el Club Deportivo Choloma, etapa que terminó de forma polémica en pleno desarrollo del campeonato. Ahora, “Pipo” López vuelve al club que lo vio crecer, donde competirá por la titularidad junto a Luis “Buba” López, otro de los porteros emblemáticos de la institución aurinegra