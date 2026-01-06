¡Sorpresa en Real España! El portero 'Pipo' López regresa al club siete años después tras estar casi retirado

Tras su salida del conjunto aurinegro en 2019, López fichó por el <b>Marathón</b>. Además de su paso por el equipo verdolaga, el experimentado guardameta ha defendido los colores de <b>Platense</b>, <b>Vida</b>, <b>Victoria </b>y <b>Olancho FC</b>, todos en la Liga Nacional.También tuvo un breve paso como legionario. Jugó en 2020 con el <b>Coatepeque FC </b>del ascenso guatemalteco. Luego de quedar sin equipo tras su salida del<b> Olancho FC</b> en 2025, López regresó a la primera división con el <b>Club Deportivo Choloma</b>, etapa que terminó de forma polémica en pleno desarrollo del campeonato.Ahora,<b> “Pipo” López </b>vuelve al club que lo vio crecer, donde competirá por la titularidad junto a <b>Luis “Buba” López,</b> otro de los porteros emblemáticos de la institución aurinegra