¿Cómo está la serie? Olimpia y Marathón tienen una historia bien definida para la gran final de Honduras

Mañana se entregará la copa de campeón, Marathón anhela la décima en su centenario y dedicársela a Orinson Amaya, mientras que el Olimpia quiere el título 40 de su historia para igualar la marca del Saprissa a nivel centroamericano.

¿Había duda de lo pareja que es esta final? El 2-2 del domingo en el Estadio Olímpico fue el reflejo de los dos mejores clubes del torneo Apertura.

El pronóstico sigue siendo reservado en el pulso que lideran los técnicos Eduardo Espinel y Pablo Lavallén. Tegucigalpa volverá a celebrar una nueva gran final para los registros.

Y hablando de historia, en los antecedentes que marcan empates en el juego de ida de las finales para Olimpia y Marathón, como visitante y local respectivamente, hay material.

El León puede sonreír porque cuenta con 17 antecedentes de empates como visitante y en 12 logró celebrar en la vuelta. Perdió 5 de esos duelos. Lo que marca una efectividad del 71% de letalidad.

Olimpia falló contra Motagua en4 ocasiones y la otra pertenece al Victoria. Marathón intentará revertir la historia porque curiosamente su historia al igualar en la ida de las finales siendo local se dio en 4 veces y todas frente al Olimpia. En Tegucigalpa, el León fue contundente celebrando.

Este pulso final entre Olimpia y Marathón se iniciará mañana desde las 7 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés. Espinel busca su bicampeonato y lavar lacara tras el fracaso de la Copa Centroamericana.

Mientras que Lavallén dirige su primer final en la Liga Nacional de Honduras y sueña con llevar al Monstruo Verde a lo más alto, lugar al que no acceden desde mayo de 2018.



FINALES: Cuando Olimpia inició empatando de visita y Marathón comenzando de local con igualdad en el marcador.



11 de diciembre de 1977 San Pedro Sula Real España 0-0 Olimpia

18 de diciembre de 1977 Tegucigalpa Olimpia 2-0 Real España

9 de julio de 1995 La Ceiba Victoria 0-0 Olimpia

16 de julio de 1995 Tegucigalpa Olimpia 1-1 Victoria (Victoria campeón)

22 de junio de 1997 Puerto Cortés Platense 1-1 Olimpia

29 de junio de 1997 Tegucigalpa Olimpia 3-0 Platense

18 de octubre de 1998 Tegucigalpa Motagua 0-0 Olimpia

25 de octubre de 1998 Tegucigalpa Olimpia 0-1 Motagua

10 de julio de 1999 San Pedro Sula Real España 1-1 Olimpia

17 de julio de 1999 Tegucigalpa Olimpia 1-0 Real España

* 22 de mayo de 2005 San Pedro Sula Marathón 1-1 Olimpia

29 de mayo de 2005 Tegucigalpa Olimpia 2-1 Marathón

20 de mayo de 2006 La Ceiba Victoria 3-3 Olimpia

28 de mayo de 2006 Tegucigalpa Olimpia 3-1 Victoria

10 de diciembre de 2006 Tegucigalpa Motagua 1-1 Olimpia

17 de diciembre de 2006 Tegucigalpa Olimpia 1-3 Motagua

* 18 de mayo de 2008 San Pedro Sula Marathón 1-1 Olimpia

24 de mayo de 2008 Tegucigalpa Olimpia 1-0 Marathón

16 de mayo de 2009 San Pedro Sula Real España 2-2 Olimpia

24 de mayo de 2009 Tegucigalpa Olimpia 2-1 Real España

8 de mayo de 2011 Tegucigalpa Motagua 2-2 Olimpia

15 de mayo de 2011 Tegucigalpa Olimpia 1-3 Motagua

* 12 de mayo de 2012 San Pedro Sula Marathón 0-0 Olimpia

20 de mayo de 2012 Tegucigalpa Olimpia 1-0 Marathón

9 de diciembre de 2012 La Ceiba Victoria 0-0 Olimpia

16 de diciembre de 2012 Tegucigalpa Olimpia 4-0 Victoria

* 1 de mayo de 2014 San Pedro Sula Marathón 0-0 Olimpia

4 de mayo de 2014 Tegucigalpa Olimpia 0-0 Marathón (4-2 penales)

21 de mayo de 2023 Juticalpa Olancho FC 2-2 Olimpia

28 de mayo de 2023 Tegucigalpa Olimpia 3-2 Olancho FC

17 de diciembre de 2023 Tegucigalpa Motagua 0-0 Olimpia 21 de diciembre de 2023 Tegucigalpa Olimpia 2-1 Motagua

19 de diciembre de 2024 Tegucigalpa Motagua 1-1 Olimpia

22 de diciembre de 2024 Tegucigalpa Olimpia 0-1 Motagua

Resumen: En 17 finales, Olimpia inició con empate de visita, en la vuelta se coronó 12 veces campeón. (*): Los juegos de Marathón como local en finales y cerrando de visita.