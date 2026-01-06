¿Cómo está la serie? Olimpia y Marathón tienen una historia bien definida para la gran final de Honduras

El pronóstico sigue siendo reservado en el pulso que lideran los técnicos <b>Eduardo Espinel y Pablo Lavallén. </b>Tegucigalpa volverá a celebrar una nueva gran final para los registros.Y hablando de historia, en los antecedentes que marcan empates en el juego de ida de las finales <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/olimpia-vs-marathon-locura-venta-boleteria-agotado-gran-final-liga-nacional-EB28835908" target="_blank">para Olimpia y Marathón</a></b>, como visitante y local respectivamente, hay material.El León puede sonreír porque cuenta con 17 antecedentes de empates como visitante y en 12 logró celebrar en la vuelta. Perdió 5 de esos duelos. Lo que marca una efectividad del 71% de letalidad.Olimpia falló contra Motagua en4 ocasiones y la otra pertenece al Victoria.<b> Marathón intentará revertir la historia</b> porque curiosamente su historia al igualar en la ida de las finales siendo local se dio en 4 veces y todas frente al Olimpia. En Tegucigalpa, el León fue contundente celebrando.Este pulso final entre<b> Olimpia y Marathón</b> se iniciará mañana desde las 7 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés. Espinel busca su bicampeonato y lavar lacara tras el fracaso de la Copa Centroamericana.Mientras que Lavallén dirige su primer final en la Liga Nacional de Honduras y sueña con llevar al Monstruo Verde a lo más alto, lugar al que no acceden desde mayo de 2018.<br /><br /><b>FINALES: </b>Cuando Olimpia inició empatando de visita y Marathón comenzando de local con igualdad en el marcador.<br /><br />1<b>1 de diciembre de 1977 San Pedro Sula Real España 0-0 Olimpia<br />18 de diciembre de 1977 Tegucigalpa Olimpia 2-0 Real España</b><br />9 de julio de 1995 La Ceiba Victoria 0-0 Olimpia<br />16 de julio de 1995 Tegucigalpa Olimpia 1-1 Victoria (Victoria campeón)<br /><b>22 de junio de 1997 Puerto Cortés Platense 1-1 Olimpia<br />29 de junio de 1997 Tegucigalpa Olimpia 3-0 Platense</b><br />18 de octubre de 1998 Tegucigalpa Motagua 0-0 Olimpia<br />25 de octubre de 1998 Tegucigalpa Olimpia 0-1 Motagua<br /><b>10 de julio de 1999 San Pedro Sula Real España 1-1 Olimpia<br />17 de julio de 1999 Tegucigalpa Olimpia 1-0 Real España</b><br />* 22 de mayo de 2005 San Pedro Sula Marathón 1-1 Olimpia<br />29 de mayo de 2005 Tegucigalpa Olimpia 2-1 Marathón<br /><b>20 de mayo de 2006 La Ceiba Victoria 3-3 Olimpia<br />28 de mayo de 2006 Tegucigalpa Olimpia 3-1 Victoria</b><br />10 de diciembre de 2006 Tegucigalpa Motagua 1-1 Olimpia<br />17 de diciembre de 2006 Tegucigalpa Olimpia 1-3 Motagua<br /><b>* 18 de mayo de 2008 San Pedro Sula Marathón 1-1 Olimpia<br />24 de mayo de 2008 Tegucigalpa Olimpia 1-0 Marathón</b><br />16 de mayo de 2009 San Pedro Sula Real España 2-2 Olimpia<br />24 de mayo de 2009 Tegucigalpa Olimpia 2-1 Real España<br /><b>8 de mayo de 2011 Tegucigalpa Motagua 2-2 Olimpia<br />15 de mayo de 2011 Tegucigalpa Olimpia 1-3 Motagua</b><br />* 12 de mayo de 2012 San Pedro Sula Marathón 0-0 Olimpia<br />20 de mayo de 2012 Tegucigalpa Olimpia 1-0 Marathón<br /><b>9 de diciembre de 2012 La Ceiba Victoria 0-0 Olimpia<br />16 de diciembre de 2012 Tegucigalpa Olimpia 4-0 Victoria</b><br />* 1 de mayo de 2014 San Pedro Sula Marathón 0-0 Olimpia<br />4 de mayo de 2014 Tegucigalpa Olimpia 0-0 Marathón (4-2 penales)<br /><b>21 de mayo de 2023 Juticalpa Olancho FC 2-2 Olimpia<br />28 de mayo de 2023 Tegucigalpa Olimpia 3-2 Olancho FC</b><br />17 de diciembre de 2023 Tegucigalpa Motagua 0-0 Olimpia 21 de diciembre de 2023 Tegucigalpa Olimpia 2-1 Motagua<br /><b>19 de diciembre de 2024 Tegucigalpa Motagua 1-1 Olimpia<br />22 de diciembre de 2024 Tegucigalpa Olimpia 0-1 Motagua</b><br /><b>Resumen: </b>En 17 finales, Olimpia inició con empate de visita, en la vuelta se coronó 12 veces campeón. (*): Los juegos de Marathón como local en finales y cerrando de visita.