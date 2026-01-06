Presidente del Olimpia oficializa dos bajas, Jorge Álvarez y Alajuelense, además su postura al criticado formato de Liga: "Es obligación el título"

En Olimpia están viviendo un momento que sienten que puede terminar de forma especial, con la copa número 40 de la institución en la historia de la<b> Liga Nacional de Honduras.</b>Rafael Villeda, presidente del Olimpia, habló de diferentes temas que arropan a la institución previo al encuentro de vuelta de la gran final del torneo Apertura 2025-2026 <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/serie-olimpia-marathon-historia-definida-gran-final-honduras-liga-nacional-EG28840361" target="_blank">frente al Marathón</a></b> de este miércoles 7 de enero en Tegucigalpa.