Solani Solano no se guarda nada tras salir de Olimpia y confiesa: "Metieron al segundo equipo y a mí ni me dieron un minuto"

<b>Yo no recuerdo la última vez que hablaste en una entrevista, fíjate</b><br />No, fíjate que no soy mucho de eso, soy bien esquivo para las entrevistas. De hecho, ni yo mismo me acuerdo cuándo fue la última vez, pero bueno, aquí se dio este espacio para que conversemos un poco también. Excelente.<b>¿Cómo han sido tus días de vacaciones luego de finalizar un vínculo con Olimpia?</b><br />Pues bueno, llegaste siendo campeón y te vas siendo campeón, entonces eso dentro de todo habla bien, ¿no? Se siente bien. Sí, no, agradecido con Dios por esa oportunidad, la verdad, de poder llegar a un equipo como Olimpia. Muy agradecido con la gente de Olimpia, con todos los que hicieron posible mi llegada ahí. Como te digo, me siento bendecido de haber llegado, haber coronado campeón y salir siendo campeón. La verdad es algo que me llena de mucha satisfacción, muy positivo para mi carrera también, y bueno, vamos a seguir adelante luchando.<b>Bueno, ya eso crece, ¿no?</b><br />Igualmente, también internacionalmente se compitió y creo que va de buena manera. Así es, así es. Vamos a ir, hermanito, y bueno, ahorita creo que es una página que se cierra y ahora hay que pensar en lo que se viene.<b>¿Se miraba venir tu salida?</b><br />Pienso que sí, por los minutos. Fue un año realmente muy difícil, donde creo que jugué de inicio, como titular, tres o cuatro juegos nada más. Creo que eso para un jugador es muy complicado, es un proceso duro porque uno nunca espera pasar por una etapa así, donde no sos tomado en cuenta, donde tenés pocos minutos, donde hay muchas situaciones con las que uno no está de acuerdo. Pero como profesional tenés que asumir las decisiones de las personas que están arriba de uno y seguir trabajando al máximo.<b>¿Qué pasaba en ese momento? ¿Solani estaba haciendo las cosas mal o la competencia era muy grande?</b><br />Fíjate que, sin temor a equivocarme, siento que es más un tema de gusto. Cuando llegó el nuevo cuerpo técnico, casi al instante pudimos captar que no éramos de su agrado, no del agrado futbolístico, ¿me entiendes? Porque de mi parte yo siempre me entrené. Obviamente había frustración, tristeza, desánimo —perdón— por no jugar y tener pocos minutos, pero aun así siempre trabajé. Yo siempre decía que sí en todo momento. Mis propios compañeros me preguntaban qué había hecho, si había faltado el respeto o si había pasado algo malo, porque ellos también miraban que algo pasaba. Pero sinceramente yo soy una persona que casi no habla, soy bien callado. Me acercaba a preguntar si estaba haciendo algo mal, si tenía que mejorar en algo...