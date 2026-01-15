Caso de Rodrigo de Olivera: ¿por qué no ha sido presentado por Motagua? Real España le envía oferta y la respuesta del jugador

Ante este escenario, <b>Rodrigo de Olivera </b>decidió escalar el caso al Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF). Diario DIEZ conoció que todo el papeleo ya fue presentado y tanto el jugador como su entorno se encuentran a la espera de la resolución, que podría definir su futuro de manera definitiva.Desde el entorno del futbolista hay optimismo: consideran que el contrato respalda la postura del jugador y confían en que el fallo del TNAF será favorable, permitiéndole firmar libremente con <b>Motagua</b>. Mientras tanto, el uruguayo mantiene su postura firme y su deseo claro de vestir la camiseta del Ciclón Azul.Más allá de eso, DIEZ conoció que el 'killer' uruguayo se encuentra entrenando con el Ciclón Azul desde el lunes 12 de enero, sin embargo, no ha disputado los encuentros amistosos que han jugado en los últimos días, pero sí ha trabajado junto al grupo.