EXCLUSIVA: Onán Rodríguez sobre su fichaje por Olimpia y lo que vivió en Real España: "Que te llame el equipo más ganador te seduce"

Una sonrisa eterna en su rostros reflejaba su alegría. Hacía algunos minutos había cerrado su fichaje con el Olimpia; es el portero Onán Rodríguez, está contento de comenzar a vivir una nueva experiencia, ahora defendiendo la camisa del Rey de Copas, del equipo más ganador de Centroamérica: el club melenudo."Gracias a Dios nos abrió esta puerta de bendición y ahora solo queda disfrutar de ser parte de uno de los equipos más ganadores de Honduras", dice Rodríguez, quien revela que es difícil decir no no al campeón, de lo más grande de Centroamérica desde las playas de su natal Puerto Cortés.Además, revela que en Real España pasaron cosas que no le gustaron y por eso tomó la decisión de no renovar: "Todos los días me llamaban del Real España y me tenían abrumado, entonces yo les dije; cuando tengan ofertas claras me hablan, entonces me pusieron las ofertas y lo pensé; le pedí dirección a Dios porque soy creyente y él fue el que me dio la guía y señales", reconoció en esta entrevista en <b>exclusiva con Diario DIEZ.</b><b>ENTREVISTA EXCLUSIVA:</b><b>¿Qué significa Real España, el equipo en el que te formaste como jugador, Onán?</b><br />Es muy difícil, Real España representa muchas cosas bonitas, siento yo que mientras estuve en el equipo fue mi hogar. La afición, mis compañeros y todo eran parte de mí. Yo hice parte del proceso formativo en Platense pero en Real España llegué desde Liga Mayor hasta primera y todo lo que costó, hasta llegar y debutar en Primera División es una alegría. Real España significa mucho, lo llevaré en mi corazón porque significa mucho.¿<b>Te conmueves?</b><br />Siempre lo dije en todas las entrevistas, soy Platense porque soy de aquí de Puerto Cortés y lo sigo desde niño que era mi anhelo vestir los colores del Tiburón, pero ver el proceso, vivir los colores como jugador del Real España, se metió en la sangre, hay un sentimiento enorme por el equipo, siempre estaré agradecido con ellos. Les tengo bastante cariño.