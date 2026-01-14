Primicia: Carlos "Chuy" Pérez es virtualmente nuevo jugador de Marathón para el Clausura y buscar la anhelada décima

<b>DIEZ</b> también se enteró que Marathón le ofrecerá a Carlos “Chuy” Pérez un contrato por tres años, asegurando su continuidad en el equipo hasta 2029. Con este acuerdo, Los sampedranos buscan darle estabilidad a su mediocampo y garantizar al futbolista con un proyecto a largo plazo."Chuy" debutó con Honduras Progreso un 6 de agosto de 2022 ante Marathón de la mano de John Jairo López, luego se marchó a préstamo al Platense cuando estaban en segunda división y fue clave con el tiburón en su regreso a primera, brindando nueve pases a gol y logró cinco anotaciones, convirtiéndose en uno de los jugadores revelación del campeonato.