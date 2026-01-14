Kervin Arriaga: Los millones que pide Levante, club toma la delantera por su fichaje y le encuentran sustituto

Levante sabe que está cerca de perder a uno de sus pilares en apenas seis meses de su llegada oficial y activaron el plan de resguardo para que no quedarse vacíos en caso que suceda la venta.

El mercado de fichajes de invierno de la temporada 2025-2026 está cerca de llevar a un nuevo destino al mediocampista de contención hondureño Kervin Arriaga.

Kervin Arriaga es seguido por el Atalanta de la Serie A italiana, además del Génova. Mientras que desde la Premier League lo siguen de cerca, reveló El Chiringuito.

Los reportes de prensa del Levante informaron que la institución azulgrana está preparada para recibir la oferta oficial que llegue a la mesa y encontraron rápido a un sustituto.

Se trata de Ugo Raghouber, centrocampista francés del Lille y viejo conocido del actual entrenador levantinista Luís Castro. Tiene 22 años y coincidieron la campaña anterior en el Dunkerque.

En estos momentos se habla de una propuesta superior a los 5,5 millones de euros fijos más una serie de bonus en variables por su traspaso según la Cadena Ser.

Además, el jugador vería mejoradas y mucho sus condiciones salariales. Las negociaciones están en marcha y Arriaga podría poner rumbo a la Seria A en los próximos días, porque el Génova lleva la delantera en el tema.