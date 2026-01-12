Romell Quioto rompe el silencio tras el duro momento que vive su equipo Al-Najma SC en la Saudi Pro League

A escasos minutos de lograr su primera victoria del torneo, con el resultado prácticamente en la bolsa, luego de ponerse arriba 2-1, Al Najma que contó con Deybi Flores todo el encuentro, concedió el empate al minuto 90+6 e inmediatamente vio como Yousef Al Shammari le daba a Al Hazem un dramático triunfo y al club de los hondureños un profundo sin sabor, al cederle el juego sorprendentemente al rival en los últimos suspiros.

La situación de Al Najma de Romell Quioto y Deybi Flores casa vez pinta peor, el club de los futbolistas hondureños después de 14 partidos disputados en la Saudí Pro League continúa sumergido en lo más profundo de la tabla, con tan solo 2 puntos de 42 unidades disputadas y en la actual fecha lograron algo insólito.

Quioto por tercer partido consecutivo no vio acción y peor aún, ni siquiera fue incluido en la convocatoria, la situación de “El romántico” es delicada ya que ha perdido la confianza del director técnico portugués, Mario Silva, quien ha optado por buscar variantes ante el pobre desempeño del club, el cual suma tan solo 2 empates en el actual torneo y no gana desde el 23 de septiembre del 2025.

Al consultarle al seleccionado nacional sobre su ausencia en los últimos compromisos, de forma directa respondió.



“La liga permite la participación de 8 extranjeros por partido, pero quien juega es decisión unilateral del técnico, a mi solo me queda seguir trabajando hasta que me den la oportunidad”, comentó Quioto.

Deybi Flores continua firmé en la titularidad del club árabe, pese a sus esfuerzos Al Najma es el club más goleado de la liga con 32 tantos recibidos, mientras, la sequía de Quioto y los demás delanteros es notoria, el club es el menos productivo de la liga con tan solo 15 tantos.



En la próxima jornada enfrentarán a Al Fateh F.C con la imperiosa necesidad de sumar.