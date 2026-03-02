¡Anda On-Fire! Romell Quioto anota su sexto gol con el Al-Faisaly FC de Arabia Saudita

En cuanto al tema personal de <b>Quioto Robinson</b>, no puede ser mejor ya que en los ocho partidos disputados ha anotado seis goles y contabiliza además cuatro asistencias, siendo titular y jugando los 90 minutos en todos los encuentros, salvo el primero donde solamente estuvo en el campo 72' minutos.<br />Romell Quioto llegó al <b>Al-Faisaly FC </b>procedente del <b>Al-Najma </b>de la<b> Saudí Pro League</b>, pero ahí no le llegó la suerte ya que en 11 partidos disputados no pudo anotar siquiera un gol, por lo que rescindió contrato.