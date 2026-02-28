Legionarios

¡Director técnico hondureño dirigirá a Mathías Vazquez en el FC Cincinnati de la MLS Next Pro!

El atacante hondureño llegó a préstamo al filial del FC Cincinnati de la MLS y será dirigido por un compatriota.

Sammy Castellanos, técnico hondureño de destacada trayectoria dirigiendo en inferiores en Estados Unidos, ha sido nombrado director técnico de FC Cincinnati 2 para la temporada 2026 en la MLS Next Pro, marcando un hito histórico para el fútbol de Honduras en el balompié estadounidense.

El catracho es uno de los pocos entrenadores nacionales en alcanzar esta liga profesional. Su experiencia previa en academias MLS lo posiciona como un formador clave para nutrir al primer equipo de Cincinnati.

Desde sus inicios como jugador, Sammy Castellanos forjó su carrera en el fútbol hondureño y estadounidense, pasando por Deportes Savio y Motagua en la Liga Nacional entre 2006 y 2009 sin mucho aspaviento. Antes, destacó en universidades como Rutgers y la University of South Florida, experiencias que moldearon su visión táctica.

Su transición al banquillo ha sido meteórica, acumulando más de una década en el desarrollo juvenil de la MLS con clubes como Orlando City SC Academy, New York Red Bulls —incluyendo su U23 y Red Bulls II en USL Championship— y Chicago Fire FC, donde comandó el Sub-18. En estos roles, Castellanos enfatizó la formación integral, combinando disciplina física con inteligencia táctica, un enfoque que ahora aplicará en Cincinnati 2.

Sammy Castellanos fue anunciado como técnico del FC Cincinnati 2.

El anuncio oficial llegó en enero de 2026, designándolo como el segundo head coach en la historia del equipo, tras liderar exitosamente la pretemporada con énfasis "en presión alta y salidas limpias desde el fondo", como bien lo ha descrito él.

Entre los jugadores bajo su mando destaca el delantero hondureño Mathías Vázquez, ex Motagua y seleccionado Sub-20 de Honduras, quien llegó en préstamo por un año desde las águilas azules. Castellanos es el encargado de guiar a Vázquez hacia una posible integración al primer equipo de FC Cincinnati, explotando su olfato goleador en un contexto competitivo de alto nivel. Esta dupla hondureña promete ser el eje del proyecto 2026.

