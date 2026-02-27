Luis Palma y Lech Poznan conocen a su rival en los octavos de final de la Conference League

La fase decisiva comienza a tomar forma en Europa. Los octavos de final de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/luis-palma-posibles-rivales-lech-poznan-rayo-vallecano-octavos-final-conference-league-LH29484618" target="_blank">UEFA Europa Conference League</a></b> 2025-2026 ya tienen definidos sus enfrentamientos y el panorama promete intensidad, estadios encendidos y series muy equilibradas en la lucha por avanzar a cuartos de final.Las series se disputarán a doble partido, con encuentros de ida y vuelta entre el <b>12 y 19 de marzo</b>, y en caso de empate global habrá tiempo extra y penales para definir a los clasificados.