Luis Palma y Lech Poznan conocen a su rival en los octavos de final de la Conference League

La fase decisiva comienza a tomar forma en Europa. Los octavos de final de la UEFA Europa Conference League 2025-2026 ya tienen definidos sus enfrentamientos y el panorama promete intensidad, estadios encendidos y series muy equilibradas en la lucha por avanzar a cuartos de final. Las series se disputarán a doble partido, con encuentros de ida y vuelta entre el 12 y 19 de marzo, y en caso de empate global habrá tiempo extra y penales para definir a los clasificados.

El duelo que abre la llave es el del Lech Poznań frente al Shakhtar Donetsk, un cruce que enfrenta el orden y la fortaleza del fútbol polaco ante la experiencia internacional del conjunto ucraniano, habitual protagonista en competiciones continentales. En otro choque de alto perfil, el AZ Alkmaar se medirá al Sparta Praga, una serie que promete dinamismo y propuesta ofensiva, con dos clubes que históricamente compiten bien en torneos europeos. Desde Inglaterra, el Crystal Palace enfrentará al AEK Larnaca, en una eliminatoria donde el conjunto británico parte con cartel de favorito, pero deberá cuidarse del orden táctico del equipo chipriota. La Fiorentina chocará ante el Raków Częstochowa, en un enfrentamiento que combina tradición italiana con el crecimiento sostenido del cuadro polaco, que ya ha demostrado competitividad en el escenario internacional.