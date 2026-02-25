¡Quioto les dio la victoria! Así fue el nuevo golazo del hondureño con Al Faysaly de Arabia Saudita

El delantero hondureño <b>Romell Quioto</b> volvió a hacerse presente en el marcador en el fútbol de Medio Oriente al anotar su quinto gol con el <b>Al-Faisaly FC</b> de la segunda división de Arabia Saudita. El atacante catracho continúa destacando en su nueva etapa y se consolida como una de las piezas ofensivas más determinantes del equipo en la recta final del campeonato.Quioto firmó un auténtico golazo ante el <b>Al-Ula FC</b>, definiendo con un derechazo con efecto que se fue colocado al costado izquierdo del guardameta rival, imposible de detener. La ejecución del hondureño evidenció su técnica y confianza, en un momento clave del encuentro.