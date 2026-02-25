¡Quioto les dio la victoria! Así fue el nuevo golazo del hondureño con Al Faysaly de Arabia Saudita

El delantero hondureño Romell Quioto volvió a hacerse presente en el marcador en el fútbol de Medio Oriente al anotar su quinto gol con el Al-Faisaly FC de la segunda división de Arabia Saudita. El atacante catracho continúa destacando en su nueva etapa y se consolida como una de las piezas ofensivas más determinantes del equipo en la recta final del campeonato. Quioto firmó un auténtico golazo ante el Al-Ula FC, definiendo con un derechazo con efecto que se fue colocado al costado izquierdo del guardameta rival, imposible de detener. La ejecución del hondureño evidenció su técnica y confianza, en un momento clave del encuentro.

Con esta anotación, el Al-Faysaly se mete de lleno en la pelea por los puestos de ascenso. El equipo alcanzó las 42 unidades y se ubica en la sexta posición del certamen, manteniéndose dentro de la zona que da opciones de luchar por un cupo a la máxima categoría del balompié saudí. El formato de competencia establece que los dos primeros lugares ascienden de manera directa a primera división, mientras que los clubes ubicados del tercer al sexto puesto disputan un repechaje para definir al tercer ascendido. En ese escenario, el equipo de Quioto mantiene vivas sus aspiraciones y depende de sí mismo para cerrar fuerte la temporada.