Luis Palma ya lo sabe: estos son los posibles rivales de Lech Poznan en los octavos de final de la Conference league

El Rayo Vallecano se enfrentará en los octavos de final de la Conference League con el Lech Poznan del hondureño Luis Palma o con el Samsunsport turco que cumplieron con los pronósticos y eliminaron al KuPS Kuopio finlandés y al Shkendija macedonio, respectivamente, tras repetir la victoria que ya lograron en los partidos de ida. El equipo del catracho ya se enfrentó el pasado mes de noviembre con el Rayo de la Liga Española, en un choque no exento de polémica por el video que hizo público sobre el estado de los vestuarios del campo del Rayo, podría volver a visitar el estadio de Vallecas si así lo depara el sorteo que se celebrará este viernes en la localidad suiza de Nyon.

Una cita en la que el Lech Poznan se aseguró su presencia tras volver a vencer al KuPS, al que ya derrotó en la ida por 0-2, gracias a un solitario gol del español Pablo Rodríguez, excanterano del Real Madrid, a los sesenta y cinco minutos de juego. Cabe mencionar que en el juego de vuelta, el hondureño Luis Palma aportó con una asistencia para que Pablo Rodríguez volviera a marcarle.

Tampoco falló el Samsunsport que, tras imponerse en la ida por 0-1, volvió a doblegar este jueves por un contundente 4-0 al Shkendija macedonio, que se descompuso por completo en la segunda mitad.

Una circunstancia que no desaprovechó el equipo otomano, que contaba hasta ahora como mejor resultado en las competiciones europeas las semifinales de la Copa Intertoto que alcanzó en el año 1998, para lograr sus cuatro tantos. Dos de los cuáles llevaron la firma del delantero chadiano Marius Mouandilmadji que se consolidó como el máximo goleador de la presente edición de la Liga Conferencia con un total de siete dianas.

POSIBLES RIVALES DE LUIS PALMA EN CONFERENCE LEAGUE