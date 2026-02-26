Luis Palma ya lo sabe: estos son los posibles rivales de Lech Poznan en los octavos de final de la Conference league

El <b>Rayo Vallecano </b>se enfrentará en los octavos de final de la <b>Conference League</b> con el <b>Lech Poznan </b>del hondureño <b>Luis Palma </b>o con el <b>Samsunsport </b>turco que cumplieron con los pronósticos y eliminaron al <b>KuPS Kuopio </b>finlandés y al <b>Shkendija </b>macedonio, respectivamente, tras repetir la victoria que ya lograron en los partidos de ida.El equipo del catracho ya se enfrentó el pasado mes de noviembre con el Rayo de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/liga-espanola-tabla-posiciones-real-madrid-osasuna-barcelona-clasificacion-laliga-MP29409342" target="_blank">Liga Española</a></b>, en un choque no exento de polémica por el video que hizo público sobre el estado de los vestuarios del campo del Rayo, podría volver a visitar el estadio de Vallecas si así lo depara el sorteo que se celebrará este viernes en la localidad suiza de Nyon.