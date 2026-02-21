Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid fue superado por Osasuna y celebra todo Barcelona

El Real Madrid cayó este sábado en Pamplona por 2-1 contra el Osasuna por la jornada 25 del fútbol español. Vinicius había anotado el empate al minuto 73 luego de que Ante Budimir abriera la lata al 38' con un penal concedido por el VAR. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba servido, Raúl García apareció para firmar un golazo al 90' y poner 'patas arriba' El Sadar.

Con este resultado, los blancos continúan en lo más alto de clasificación con 60 puntos, aunque comprometieron el liderato, ya que el Barcelona tiene un partido menos y podría volver a la cima. El equipo de Hansi Flick se sitúa en el segundo puesto con 58 unidades tras conseguir 19 trunfos, 1 empate y cuatro caídas. Cabe recordar que viene de perder dos encuentros al hilo y está obligado a ganar mañana al Levante en el Camp Nou para recuperar el liderato. Villarreal se coloca en el tercer puesto con 48 unidades, seguido por el Atlético de Madrid que tiene 45 y que también juega esta noche de local frente al Espanyol. En la quinta posición se encuentra el Betis con 42 puntos y el propio Espanyol es sexto al sumar 35. Celta de Vigo y Athletic Club comparten 34 en el séptimo y octavo escalón, respectivamente.

Con su victoria sobre el Real Madrid, Osasuna sube al noveno lugar y registra 33 puntos, superando a la Real Sociedad, décimo con 32 unidades tras empatar más temprano 3-3 en Anoeta contra el Real Oviedo. De hecho, fue un empate con sabor a triunfo para el Oviedo, que se sitúa en el sótano con 17 unidades y se pone solo a uno del Levante. Mallorca, con 24 puntos, también pelea por no perder la categoría.