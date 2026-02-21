Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid fue superado por Osasuna y celebra todo Barcelona

Con este resultado, los blancos continúan en lo más alto de clasificación con 60 puntos, aunque comprometieron el liderato, ya que el <b>Barcelona </b>tiene un partido menos y podría volver a la cima.El equipo de <b>Hansi Flick </b>se sitúa en el segundo puesto con 58 unidades tras conseguir 19 trunfos, 1 empate y cuatro caídas. Cabe recordar que viene de perder dos encuentros al hilo y está obligado a ganar mañana al <b>Levante </b>en el Camp Nou para recuperar el liderato.<b>Villarreal </b>se coloca en el tercer puesto con 48 unidades, seguido por el <b>Atlético de Madrid </b>que tiene 45 y que también juega esta noche de local frente al <b>Espanyol</b>.En la quinta posición se encuentra el <b>Betis </b>con 42 puntos y el propio <b>Espanyol </b>es sexto al sumar 35.<b> Celta de Vigo</b> y <b>Athletic Club</b> comparten 34 en el séptimo y octavo escalón, respectivamente.