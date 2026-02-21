Arbeloa señala el error que provocó la caída de Real Madrid y el mensaje a Mbappé tras su falta de gol: "No es algo que..."

Considera no salir “tocado” del encuentro: “Sigo pensando lo mismo, queda muchísimo. En la primera mitad hemos tenido control, pero nos falta mucha velocidad en el juego. O mueves rápido o te van a defender muy rápido. Tenemos que seguir trabajando y tener desborde por los dos lados, en izquierda y derecha”.Soluciones a corto plazo: “Ese seguir insistiendo todas las semanas. No queda más que eso, quedan muchos partidos y tenemos muchísimo margen de mejora. Si no estás al 100 %, cualquiera te puede ganar. Cada salida va a ser difícil. Nosotros tenemos que hacer lo mismo”.Sobre el francés Kylian Mbappé, el entrenador dijo lo siguiente: “Descansó el fin de semana pasado. No jugó contra la Real, pero cuando creemos que no está en condiciones no vamos a arriesgar. <b>No es algo que decida yo solo”.</b>