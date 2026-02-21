Chilavert destrozó a Faitelson en medio de la polémica racista con Vinicius: "No has ganado nada, solo ser un fracasado"

El histórico arquero paraguayo, José Luis Chilavert, fue uno de los que atacó a Vinicius luego de que el brasileño denunciara públicamente que el argentino Ginaluca Prestianni le dijera "mono" durante el partido que disputó el Real Madrid ante Benfica el pasado martes en Lisboa. "Si uno mira a la cámara, antes le dice 'cagón'. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra. ¿Mbappé por qué se mete? Habla de valores y él vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Para eso están las mujeres", aseguró el exguardameta en un programa radiofónico de Argentina.

"A Prestianni lo tienen que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el video, el micrófono y todo eso, el fútbol está amariconado", sostuvo. Tras esas declaraciones que le dieron la vuelta al mundo, el periodista mexicano, David Faitelson, dio su punto de vista y atacó a Chilavert con una recordada frase del difunto entrenador César Luis Menotti. "Menotti dijo alguna vez que Chilavert representa al ser humano de hace 40 mil años. No se equivocaba", escribió el analista de TUDN en su cuenta oficial de 'X'. Pero eso no quedó ahí, porque la respuesta del paraguayo no se hizo esperar demasiado y arremetió contra Faitelson de una manera obscena a través de la misma red social. "David en mi país el pepino se come como ensalada y no como lo comes tú, por atrás. Tú no has ganado nada, solo ser un fracasado y el helado lo sigues tomando arrodillado. Saludos", expresó Chilavert.

Faitelson no fue el único en señalar al histórico portero. Distintos medios se hicieron eco de sus primeras palabras. Uno de ellos fue el periódico ABC de España y Chilavert también tuvo para ellos, tras catalogar las palabras del guaraní como "desbarro impresentable". "El desbarro es de ustedes. El pepino se come como ensalada en mi país, y no como lo comen ustedes. Saludos a todos los wokes. Están tomados por los musulmanes y negros de África. Despierta España, fuerza Vox, la solución", respondió Chila'.