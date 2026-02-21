Chilavert destrozó a Faitelson en medio de la polémica racista con Vinicius: "No has ganado nada, solo ser un fracasado"

<b>Faitelson </b>no fue el único en señalar al histórico portero. Distintos medios se hicieron eco de sus primeras palabras. Uno de ellos fue el periódico <b>ABC </b>de España y <b>Chilavert </b>también tuvo para ellos, tras catalogar las palabras del guaraní como "desbarro impresentable"."El desbarro es de ustedes. El pepino se come como ensalada en mi país, y no como lo comen ustedes. Saludos a todos los wokes. Están tomados por los musulmanes y negros de África. Despierta España, fuerza Vox, la solución", respondió Chila'.