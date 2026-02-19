"Vive con un travesti": Chilavert enciende a todo Real Madrid masacrando a Vinicius y Mbappé en defensa de Prestianni

José Luis Chilavert se ha metido con todo la polémica que dejó los playoff de ida de la Champions League entre Benfica y Real Madrid. El partido se disputó en el estadio Da Luz de Lisboa. Ocho minutos se paró el duelo donde Vinicius denunció al rbitro François Letexier un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo. "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", dijo Mbappé en defensa de su compañero.

Y agregó: "No merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Pero a ver lo que va a pasar, no soy el chico que toma las decisiones. Vamos a ver y dejar a la UEFA, que intenta siempre hacer cosas. No puedo decir que la UEFA no haga nada, la UEFA intenta hacer cosas, pero ahora hubo un caso grave y espero que se vayan a hacer las cosas correctas". UEFA ha actuado y ha puesto manos a la obra para hacer una investigación contra el incidente. El mundo del fútbol se ha puesto del lado de Vinicius, pero hay una leyenda que no.

Chilavert está con Prestianni y en contra de Vinicius - Mbappé

José Luis Chilavert ha irrumpido en escena con unas declaraciones muy polémicas. El paraguayo está a favor de Prestianni y aclara que Vinicius y Mbappé no son ejemplo de nada ni para nadie. "Me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice 'cagón'. El primer insulto vino del lado de el jugador de piel negra", señaló sobre el jugador brasileño.

Y sobre la defensa de Mbappé: "¿Quién viene y se solidariza con Vinícius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y todo eso y él vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Para eso hay una mujer. Lo mejor que se puede tener al lado es una mujer", opina Chilavert. El ex arquero de Vélez Sarfield indica que se tiene que proteger a Gianlucas Prestianni y no se le debe dejar solo en este momento tan complicado.