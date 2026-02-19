Pep Guardiola se lo deja claro a Mikel Arteta: la noticia que celebra el City y que Arsenal tanto quería evitar

<br />Ahora todos los nervios están en el Emirates Stadium, donde se han acostumbrado a ser los eternos segundones y a un calvario que dura ya más de dos décadas. Desde 2004, la temporada de los Invencibles, el Arsenal no gana una liga. Una ansiedad que acrecienta los nervios de este equipo y que explica por qué en las últimas cuatro temporadas la recta final del Arsenal siempre ha sido peor que la de sus rivales. Y mientras tanto, el tiburón del Manchester City ya empieza a oler la sangre.Si este sábado ganan al Newcastle en el Etihad, la diferencia en la tabla será de solo dos puntos.