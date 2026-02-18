Tabla de posiciones de la Premier League: Arsenal tropieza ante el peor equipo de Inglaterra y Manchester City celebra

Era la visita al colista, un <b>Wolverhampton Wanderers </b>que solo había sacado nueve puntos en 26 jornadas, pero el <b>Arsenal </b>no podía confiarse. Dos goles de ventaja tenían los de <b>Mikel Arteta</b>, pero no podían confiarse. Porque el Arsenal ya ha perdido ligas en escenarios como este y puede haberse dejado otra. El Wolves les empató en el tiempo de descuento y el <b>Manchester City</b>, que depende de sí mismo para ganar la <b>Premier League</b>, ya huele la sangre.Pese a la condena del Wolves al Championship el año que viene, vendieron cara su piel los lobos. Muy cara. Tan cara que no se la pudieron llevar los londinenses del norte de Inglaterra, en una de esas funestas noches para el recuerdo 'Gunner'. Ni con dos goles de ventaja pudo sentenciar el triunfo ante el colista. En el descuento y con un tanto en propia puerta de Riccardo Calafiori, se dejaron dos puntos que pueden costar muy caro.